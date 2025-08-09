Налоговая заявила о крупных штрафах, которые будут выписывать казахстанцам без предупреждения

Қазақ тіліне аудару

Комитет государственных доходов Казахстана сообщил о введении с 2026 года значительного штрафа для физических лиц, которые скрывают сведения о зарубежном имуществе или денежных средствах на иностранных счетах. Размер взыскания составит 100 МРП — около 393,2 тысячи тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz

Фото: gov.kz

Наказание без предварительных уведомлений

Как пояснила руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД Дина Кусаинова, главным отличием нового штрафа станет его применение без предупреждений и уведомлений. Если факт нарушения будет выявлен, наказание последует автоматически.

Что считается нарушением

Под действие новых правил попадут случаи, когда гражданин:

не укажет в налоговой декларации наличие недвижимости, транспортных средств или иного имущества за рубежом;

скроет сведения о счетах и денежных средствах в иностранных банках;

умышленно предоставит неполную или искаженную информацию в отчетности.

Международный обмен данными уже работает

Кусаинова напомнила, что Казахстан давно участвует в международной системе обмена финансовой информацией. Благодаря этому налоговые органы получают данные от зарубежных юрисдикций о счетах и активах казахстанцев.