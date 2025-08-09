Алматинка выпала из окна при мытье стекла на пятом этаже

Қазақ тіліне аудару

В Алматы произошёл инцидент, в результате которого женщина выпала из окна при мытье стекла на пятом этаже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото ДЧС Алматы

Инцидент произошёл в одном из жилых комплексов Алматы. Женщина, занимаясь мытьем окон на пятом этаже, потеряла равновесие и выпала наружу. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавшая была доставлена в ближайшую больницу.

Меры предосторожности

Специалисты напоминают о важности соблюдения мер безопасности при выполнении работ на высоте. Рекомендуется использовать специальные страховочные устройства и избегать работы в неблагоприятных погодных условиях. Также важно следить за состоянием оконных рам и стекол, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.