Кто и за что заплатит штраф в вашем подъезде: полный список нарушений для казахстанцев

В многоквартирных домах часто возникают конфликты из-за поведения соседей — шум, курение в подъезде, складирование мусора и другие неприятные ситуации. Многие жильцы считают подобные проблемы незначительными и предпочитают не обращать на них внимание. Однако большинство из таких действий являются административными правонарушениями, за которые предусмотрены штрафы. Разберёмся, какие именно нарушения подлежат наказанию, какова их ответственность и куда можно обратиться, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: realt.by

Закон и порядок: режим тишины в многоквартирном доме

Одним из самых распространённых нарушений является шум — громкая музыка, ремонтные работы в неурочное время, крики и другие источники шума. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), существует чёткий режим тишины:

В будние дни шум запрещён с 22:00 до 9:00.

В выходные и праздничные дни — с 23:00 до 10:00.

Ремонтные работы тоже имеют ограничения: они не должны превышать 8 часов в день и уровень шума — 55 дБ (примерно как работающий пылесос). В выходные допустимый уровень ещё ниже — 45 дБ.

Ответственность: нарушение режима тишины влечёт штраф в размере 5 МРП — около 19 660 тенге (ст. 437 КоАП).

Практический совет: если сосед начинает сверлить стену, например, в 8 утра в субботу, это повод для вызова полиции, даже если шум длится всего 10 минут.

Захламление подъезда и мусор — опасность и штрафы

Многие жильцы оставляют у дверей подъезда велосипеды, коляски, коробки и стройматериалы, считая это безобидным. Однако подъезд — это общее пространство, которое должно быть свободным для прохода, особенно в случае чрезвычайных ситуаций. Захламление может привести к серьёзным последствиям для безопасности жильцов.

Размеры штрафов за захламление:

За захламление общего пространства — 78 640 тенге (ст. 505 КоАП).

За нарушение пожарных норм — 39 320 тенге (ст. 410 КоАП).

