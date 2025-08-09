18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.08.2025, 18:00

Кто и за что заплатит штраф в вашем подъезде: полный список нарушений для казахстанцев

Новости Казахстана 0 28 602

В многоквартирных домах часто возникают конфликты из-за поведения соседей — шум, курение в подъезде, складирование мусора и другие неприятные ситуации. Многие жильцы считают подобные проблемы незначительными и предпочитают не обращать на них внимание. Однако большинство из таких действий являются административными правонарушениями, за которые предусмотрены штрафы. Разберёмся, какие именно нарушения подлежат наказанию, какова их ответственность и куда можно обратиться, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: realt.by
Фото: realt.by

Закон и порядок: режим тишины в многоквартирном доме

Одним из самых распространённых нарушений является шум — громкая музыка, ремонтные работы в неурочное время, крики и другие источники шума. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), существует чёткий режим тишины:

  • В будние дни шум запрещён с 22:00 до 9:00.

  • В выходные и праздничные дни — с 23:00 до 10:00.

Ремонтные работы тоже имеют ограничения: они не должны превышать 8 часов в день и уровень шума — 55 дБ (примерно как работающий пылесос). В выходные допустимый уровень ещё ниже — 45 дБ.

Ответственность: нарушение режима тишины влечёт штраф в размере 5 МРП — около 19 660 тенге (ст. 437 КоАП).

Практический совет: если сосед начинает сверлить стену, например, в 8 утра в субботу, это повод для вызова полиции, даже если шум длится всего 10 минут.

Захламление подъезда и мусор — опасность и штрафы

Многие жильцы оставляют у дверей подъезда велосипеды, коляски, коробки и стройматериалы, считая это безобидным. Однако подъезд — это общее пространство, которое должно быть свободным для прохода, особенно в случае чрезвычайных ситуаций. Захламление может привести к серьёзным последствиям для безопасности жильцов.

Размеры штрафов за захламление:

  • За захламление общего пространства — 78 640 тенге (ст. 505 КоАП).

  • За нарушение пожарных норм — 39 320 тенге (ст. 410 КоАП).

Таблица штрафов за распространённые нарушения в многоквартирных домах

Нарушение Размер штрафа (тенге)
Шум ночью 19 660
Захламление подъезда 78 640
Нарушение пожарных норм 39 320
Мусор у двери 39 320
Распитие алкоголя в подъезде 19 660
Курение в подъезде 58 980
Выгул животных в подъезде 39 320
Порча фасада, стен в подъезде 196 600
Нарушение порядка 78 640

Примечание: суммы актуальны на 2025 год. МРП ежегодно индексируется, поэтому штрафы будут расти.

Мусор у двери: мелочь, которая вредит всему дому

Даже оставленный на «немного времени» пакет с отходами — это нарушение санитарных норм. Такие пакеты издают неприятный запах, привлекают грызунов и насекомых, портят внешний вид подъезда.

Штраф: 39 320 тенге (ст. 434-2 КоАП).

Курение и распитие алкоголя в подъезде — табу для жильцов

Подъезд — не место для курения и тем более распития спиртных напитков. Даже одна затяжка сигареты у лифта считается нарушением.

  • За курение в подъезде штраф — 58 980 тенге (ст. 440 КоАП).

  • За распитие алкоголя — 19 660 тенге (ст. 441 КоАП).

Выгул домашних животных в подъезде — нарушение общественного порядка

Прогулка с собакой или размещение клетки с птицей в подъезде недопустимы, так как это мешает другим жильцам и нарушает правила пользования общими помещениями.

Штраф: 39 320 тенге (ст. 407-2 КоАП).

Вандализм: порча имущества карается серьёзно

Надписи на стенах, разбитые почтовые ящики, повреждённые перила и светильники — это не просто неудобства, а порча общего имущества.

Штраф: 50 МРП — около 196 600 тенге (ст. 147-1 КоАП).

При повторном нарушении в течение года: возможен арест до 30 суток.

Грубость и хамство: мелкое хулиганство в жилом доме

Регулярные оскорбления, ругань матом, агрессивное поведение по отношению к соседям подпадают под статью о мелком хулиганстве.

Наказание:

  • Штраф 20 МРП (78 640 тенге) или арест на 5–15 суток.

  • При повторе — арест до 30 суток (ст. 434 КоАП).

Что делать при нарушениях от соседей: чек-лист действий

  1. Не молчите — вежливо поговорите с соседом, возможно, он не осознаёт проблему.

  2. Зафиксируйте нарушение на фото или видео.

  3. Обратитесь в КСК (кооператив) или ОСИ (управляющую компанию).

  4. Позвоните по номеру полиции 102 или экстренной службе 112.

  5. При необходимости вызовите участкового.

Итог: как защитить свои права и сохранить порядок

  • Законы существуют и работают — ими нужно пользоваться.

  • Важно не терпеть нарушения, но и избегать агрессии.

  • Разговор, вежливое замечание и знание своих прав — лучший способ решения конфликтов.

  • Полиция реагирует, если есть доказательства.

  • И не забывайте сами подавать пример — чистота и порядок начинаются с каждого из нас.

221
16
13
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…