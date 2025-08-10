18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.08.2025, 08:36

Картофель под угрозой дефицита: мнение агрария из Северо-Казахстанской области

Весной многие фермеры, вдохновлённые высоким спросом на картофель, поспешили расширить посевы, но столкнулись с суровыми условиями — засухой, нашествием саранчи и недостатком техники. По словам агрария Андрея Стрельца из Есильского района, отсутствие опыта и ресурсов привело многих к потерям и банкротству. Он предупреждает, что всплеск интереса к картофелю рискует обернуться очередным крахом в сельском хозяйстве, сообщает  Lada.kz со ссылкой на ВРЕМЯ.

В аграрной отрасли Казахстана нередко повторяется одинаковый сценарий: как только цены на определённую культуру растут, в следующем сезоне десятки новичков начинают массово её выращивать. Так было с луком, морковью, а теперь ситуация повторяется с картофелем. Весной многие фермеры спешно арендовали землю — от 10 до 100 гектаров — часто не имея опыта в выращивании этой культуры.

Погодные испытания и нашествие саранчи

Лето 2025 года оказалось серьёзным испытанием для овощеводов. Аномальная жара, дефицит влаги и нашествие саранчи в ряде районов резко снизили урожайность. Отсутствие системы орошения и средств на защиту растений стало критическим фактором для многих хозяйств.

«Картофель — культура требовательная. Тут нужны и знания, и техника, и планирование. Если всего этого нет, результат может оказаться плачевным», — отметил фермер Андрей Стрелец.

Ошибки новичков и повторение старых сценариев

Стрелец напомнил, что похожая ситуация уже была в 2013–2016 годах. После неурожая и роста цен фермеры бросались засевать картофель, но часто терпели убытки. Одна из распространённых ошибок — неподходящая техника. Так, в одном хозяйстве засеяли 70 гектаров, но используемый польский комбайн оказался непригодным для местных почв. Половину урожая так и не удалось собрать.

Дефицит рабочих рук и техники

Даже при хорошем урожае осенью возникает проблема: не хватает людей для уборки, а арендовать технику дорого или невозможно. В результате часть клубней остаётся в земле, а вложенные средства не возвращаются. По оценке Стрельца, до 90 % начинающих фермеров покидают отрасль в течение первых двух лет именно из-за просчётов в организации производства.

Возможный рост цен и меры спасения

По мнению фермера, при нынешних климатических условиях и растущих затратах на производство картофель может подорожать и стать менее доступным продуктом. «Если мы не начнём более грамотно подходить к планированию производства, есть риск, что в ближайшие годы картофель будет не на каждом столе», — предупреждает он.

Одним из решений могло бы стать создание фермерских кооперативов, которые позволили бы совместно приобретать технику, делить расходы на хранение и транспортировку и выходить на рынок с более сильными позициями. Однако пока в регионе такие объединения встречаются редко.

