В РПЦ обратились к верующим в Казахстане из-за идеи о создании новой церкви

Қазақ тіліне аудару

Русская православная церковь выступила с официальным обращением к верующим в Казахстане, предостерегая их от участия в инициативе бывшего иеромонаха Иакова Воронцова, предложившего создать в республике независимую православную структуру, не подчиняющуюся Московскому патриархату, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости

В заявлении митрополичьего округа Казахстанской епархии, распространённом через отдел по связям с общественностью, подчёркивается, что подобная идея может стать источником религиозного раскола и конфликтов в обществе.

Кто инициировал создание новой структуры

Автором предложения выступил бывший священнослужитель Иаков Воронцов, ранее лишённый духовного сана за серьёзные нарушения церковных канонов.

В РПЦ пояснили, что по древней церковной традиции такие лица именуются расстригами — людьми, утратившими право:

совершать богослужения и таинства;

давать духовное благословение;

носить облачение священнослужителя;

выступать от имени церкви.

Опасность ложного представительства

В митрополии отмечают, что любые заявления или действия Воронцова от имени православной церкви являются незаконными. По мнению представителей РПЦ, он сознательно вводит общественность в заблуждение, представляя себя действующим клириком, и тем самым провоцирует межрелигиозное и межнациональное напряжение в Казахстане.

Церковь призывает верующих сохранять единство и не поддаваться на инициативы, способные разрушить духовное согласие в стране.