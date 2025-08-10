Безработица в Казахстане выше, чем в России, Беларуси и Кыргызстане вместе взятых

Қазақ тіліне аудару

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в июне 2025 года Казахстан занял первое место среди стран ЕАЭС по уровню зарегистрированной безработицы. Речь идет о гражданах, официально обратившихся в службы занятости и числящихся без работы, сообщает Lada.kz.

Фото © Shutterstock

Ситуация в странах ЕАЭС

На конец июня 2025 года в странах Евразийского экономического союза насчитывалось 710 тысяч официально зарегистрированных безработных. Это составляло 0,8% всей рабочей силы союза и оказалось на 9,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Лидером по доле зарегистрированных безработных стал Казахстан — 334,7 тыс. человек, что составляет 3,3% от численности рабочей силы страны.

На втором месте оказалась Армения с показателем 3,1%, далее следуют:

Кыргызстан — 2,1% ;

Россия — 0,5% ;

Беларусь — 0,1%.

Разница между зарегистрированной и фактической безработицей

Статистика ЕЭК отражает лишь количество людей, которые обратились в центры занятости. В Казахстане такие граждане могут претендовать на социальные выплаты по потере работы, что делает обращение более востребованным.

Однако общий уровень безработицы, включающий людей, которые не регистрировались в органах занятости, обычно выше. По этому показателю Казахстан уже уступает лидерство — здесь первую позицию занимает Армения.