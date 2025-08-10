В Шереметьево исполнили «Көзімнің қарасы»: мелодия казахской души на российской земле

Қазақ тіліне аудару

В честь Дня Абая Кунанбаева мужской хор ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК исполнил в московском аэропорту Шереметьево одну из самых узнаваемых песен великого казахского поэта — «Көзімнің қарасы». Это выступление стало живым музыкальным приветствием, красноречиво демонстрирующим ценность культуры Казахстана за рубежом. Мелодия прозвучала как душевный мост между странами и народами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото pixabay.com

Живое звучание казахской культуры

10 августа 2025 года, в московском аэропорту Шереметьево, мужской хор ансамбля песни и танца Национальной гвардии Казахстана акапельно исполнил песню Абая Кунанбаева «Közimniñ karasy». Это событие приурочили к 180-летию великого поэта, и исполнение звучало как мощное символическое послание музыкального и духовного присутствия Казахстана на международной площадке.

«Көзімнің қарасы» — символ национальной идентичности

Песня «Көзімнің қарасы» давно стала визитной карточкой казахской культуры — её знают и любят далеко за пределами страны. Она наполняет слушателя чувством искренности, глубины и тонкой поэтики Абая, оставаясь знаковым элементом национального музыкального наследия.

Казахстан приносит культуру миру

В этот же день, 10 августа, в Казахстане отмечается День Абая — праздник, посвященный памяти философа, поэта и культурного реформатора. Президент страны обратился с поздравительным посланием к соотечественникам, подчеркнув важность сохранения и пропаганды духовного наследия. Исполнение в Москве стало ярким культурным акцентом на международной арене, подчёркивающим, что творчество Абая уникально и универсально.