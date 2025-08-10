Прямое авиасообщение с Минском: цена билета и расписание нового рейса SCAT

Қазақ тіліне аудару

С 10 августа 2025 года авиакомпания SCAT начала выполнение прямых рейсов из Алматы в Минск — теперь путешествие стало доступнее без пересадок. Рейсы назначены по средам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону составляет от 120 000 до 180 000 тенге, в зависимости от даты вылета, сообщает Lada.kz со ссылкой на авиаперевозчика.

Фото pixabay.com

Новый маршрут и расписание

10 августа 2025 года состоялся первый прямой рейс SCAT из Алматы в Минск. Авиакомпания запустила регулярное сообщение по маршруту Алматы – Минск – Алматы. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и по воскресеньям под номерами DV807 (Алматы → Минск) и DV808 (Минск → Алматы).

Стоимость билетов

По данным перевозчика, цены на билет в одну сторону варьируются от 120 000 до 180 000 тенге. Точная стоимость зависит от даты вылета и наличия мест.

Причины запуска маршрута

Новый рейс расширяет возможности как для деловых поездок, так и для туристов и людей, следующих навестить родственников. Прямое авиасообщение исключает необходимость пересадок, сокращает время в пути и делает поездки более удобными.