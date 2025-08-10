Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знать

Перевод пенсионных накоплений на депозит — удобный способ сохранить средства для будущей покупки жилья, если на данный момент суммы для сделки недостаточно. Этот вариант позволяет не только приумножить средства, но и воспользоваться государственной премией, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
В настоящее время направить пенсионные накопления можно только на депозит в Отбасы банке, который работает по системе жилищных строительных сбережений (ЖСС).
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассматривает возможность расширить перечень банков, которые смогут участвовать в системе ЖСС, что позволит переводить пенсионные на депозиты и в другие финансовые организации.
Процентная ставка: от 2 % годовых.
Государственная премия: 20 % от суммы пополнения за год, но не более чем на 200 МРП.
Максимальная премия в 2025 году: 157 280 тенге.
Чтобы получить максимум премии весной 2026 года, необходимо пополнить депозит в 2025 году как минимум на 786 400 тенге.
Пенсионные накопления можно держать на депозите не более шести лет.
Если за этот срок ипотека не оформлена, средства возвращаются обратно в ЕНПФ.
Для получения ипотечного займа необходимо накопить не менее 50 % от стоимости жилья.
Пример: при планах приобрести квартиру за 25 млн тенге на депозите должно быть не менее 12,5 млн тенге.
Открыть депозиты на всех членов семьи — супругов, детей, родителей. Каждый депозит получит свою госпремию, а перед оформлением займа счета можно объединить.
Переуступить излишки пенсионных от близких родственников:
родители, дети, усыновители и усыновлённые;
полнородные и неполнородные братья и сестры;
дедушки, бабушки и внуки.
Совместить оба варианта — объединить пенсионные накопления и депозиты семьи.
Переуступка депозита с пенсионными средствами из ЕНПФ разрешена только один раз.
С 1 января 2026 года при снятии пенсионных накоплений налог в 10 % больше не будет взиматься. Вся сумма сверх порога достаточности будет доступна без удержаний.
Шаг 1. Открыть специальный счёт
В приложении Otbasy Bank;
По видеозвонку на сайте otbasybank.kz.
Если счёт уже есть, открывать новый не требуется.
Шаг 2. Подать заявку в ЕНПФ
Войти на enpf-otbasy.kz с ЭЦП.
Указать сумму и выбрать цель «Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения».
Деньги поступают в среднем за 2–3 рабочих дня (максимум — 5).
Шаг 3. Открыть депозит в Отбасы банке
Через видеозвонок, мобильное приложение или в отделении.
Нужен только документ, удостоверяющий личность.
Для активации достаточно внести любую сумму.
Шаг 4. Привязать депозит к заявке
После поступления средств на спецсчёт зайти на enpf-otbasy.kz.
В разделе «Мои заявки» выбрать депозит и подписать заявку ЭЦП.
Комментарии0 комментарий(ев)