Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знать

Перевод пенсионных накоплений на депозит — удобный способ сохранить средства для будущей покупки жилья, если на данный момент суммы для сделки недостаточно. Этот вариант позволяет не только приумножить средства, но и воспользоваться государственной премией, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: freepik

Доступные депозиты для перевода пенсионных

В настоящее время направить пенсионные накопления можно только на депозит в Отбасы банке, который работает по системе жилищных строительных сбережений (ЖСС).

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассматривает возможность расширить перечень банков, которые смогут участвовать в системе ЖСС, что позволит переводить пенсионные на депозиты и в другие финансовые организации.

Условия депозита в Отбасы банке

Процентная ставка: от 2 % годовых.

Государственная премия: 20 % от суммы пополнения за год, но не более чем на 200 МРП.

Максимальная премия в 2025 году: 157 280 тенге.

Чтобы получить максимум премии весной 2026 года, необходимо пополнить депозит в 2025 году как минимум на 786 400 тенге.

Срок хранения пенсионных на депозите

Пенсионные накопления можно держать на депозите не более шести лет.

Если за этот срок ипотека не оформлена, средства возвращаются обратно в ЕНПФ.

Для получения ипотечного займа необходимо накопить не менее 50 % от стоимости жилья.

Пример: при планах приобрести квартиру за 25 млн тенге на депозите должно быть не менее 12,5 млн тенге.

Как увеличить накопления быстрее

Открыть депозиты на всех членов семьи — супругов, детей, родителей. Каждый депозит получит свою госпремию, а перед оформлением займа счета можно объединить. Переуступить излишки пенсионных от близких родственников: родители, дети, усыновители и усыновлённые;

полнородные и неполнородные братья и сестры;

дедушки, бабушки и внуки. Совместить оба варианта — объединить пенсионные накопления и депозиты семьи.

Переуступка депозита с пенсионными средствами из ЕНПФ разрешена только один раз.

Налоговые изменения

С 1 января 2026 года при снятии пенсионных накоплений налог в 10 % больше не будет взиматься. Вся сумма сверх порога достаточности будет доступна без удержаний.

Пошаговая инструкция перевода пенсионных на депозит

Шаг 1. Открыть специальный счёт

В приложении Otbasy Bank ;

По видеозвонку на сайте otbasybank.kz.

Если счёт уже есть, открывать новый не требуется.

Шаг 2. Подать заявку в ЕНПФ

Войти на enpf-otbasy.kz с ЭЦП.

Указать сумму и выбрать цель «Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения».

Деньги поступают в среднем за 2–3 рабочих дня (максимум — 5).

Шаг 3. Открыть депозит в Отбасы банке

Через видеозвонок, мобильное приложение или в отделении.

Нужен только документ, удостоверяющий личность.

Для активации достаточно внести любую сумму.

Шаг 4. Привязать депозит к заявке