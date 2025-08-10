18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
10.08.2025, 12:28

Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знать

Новости Казахстана 0 25 180

Перевод пенсионных накоплений на депозит — удобный способ сохранить средства для будущей покупки жилья, если на данный момент суммы для сделки недостаточно. Этот вариант позволяет не только приумножить средства, но и воспользоваться государственной премией, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

 

Фото: freepik
Доступные депозиты для перевода пенсионных

В настоящее время направить пенсионные накопления можно только на депозит в Отбасы банке, который работает по системе жилищных строительных сбережений (ЖСС).

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассматривает возможность расширить перечень банков, которые смогут участвовать в системе ЖСС, что позволит переводить пенсионные на депозиты и в другие финансовые организации.

Условия депозита в Отбасы банке

  • Процентная ставка: от 2 % годовых.

  • Государственная премия: 20 % от суммы пополнения за год, но не более чем на 200 МРП.

  • Максимальная премия в 2025 году: 157 280 тенге.

  • Чтобы получить максимум премии весной 2026 года, необходимо пополнить депозит в 2025 году как минимум на 786 400 тенге.

Срок хранения пенсионных на депозите

Пенсионные накопления можно держать на депозите не более шести лет.

  • Если за этот срок ипотека не оформлена, средства возвращаются обратно в ЕНПФ.

  • Для получения ипотечного займа необходимо накопить не менее 50 % от стоимости жилья.

Пример: при планах приобрести квартиру за 25 млн тенге на депозите должно быть не менее 12,5 млн тенге.

Как увеличить накопления быстрее

  1. Открыть депозиты на всех членов семьи — супругов, детей, родителей. Каждый депозит получит свою госпремию, а перед оформлением займа счета можно объединить.

  2. Переуступить излишки пенсионных от близких родственников:

    • родители, дети, усыновители и усыновлённые;

    • полнородные и неполнородные братья и сестры;

    • дедушки, бабушки и внуки.

  3. Совместить оба варианта — объединить пенсионные накопления и депозиты семьи.

Переуступка депозита с пенсионными средствами из ЕНПФ разрешена только один раз.

Налоговые изменения

С 1 января 2026 года при снятии пенсионных накоплений налог в 10 % больше не будет взиматься. Вся сумма сверх порога достаточности будет доступна без удержаний.

Пошаговая инструкция перевода пенсионных на депозит

Шаг 1. Открыть специальный счёт

  • В приложении Otbasy Bank;

  • По видеозвонку на сайте otbasybank.kz.
    Если счёт уже есть, открывать новый не требуется.

Шаг 2. Подать заявку в ЕНПФ

  • Войти на enpf-otbasy.kz с ЭЦП.

  • Указать сумму и выбрать цель «Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения».

  • Деньги поступают в среднем за 2–3 рабочих дня (максимум — 5).

Шаг 3. Открыть депозит в Отбасы банке

  • Через видеозвонок, мобильное приложение или в отделении.

  • Нужен только документ, удостоверяющий личность.

  • Для активации достаточно внести любую сумму.

Шаг 4. Привязать депозит к заявке

  • После поступления средств на спецсчёт зайти на enpf-otbasy.kz.

  • В разделе «Мои заявки» выбрать депозит и подписать заявку ЭЦП.

50
9
0
