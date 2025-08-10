18+
10.08.2025, 13:34

Токаев поздравил казахстанцев с 180-летием Абая Кунанбаева

Новости Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением в честь 180-летнего юбилея Абая Кунанбаева, подчеркнув его роль в духовном развитии нации. Он напомнил о необходимости чтить заветы поэта и сохранять его наследие как нравственный ориентир. Также глава государства особо отметил важность исследования и популяризации творчества Абая в современном обществе, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Торжественное обращение

10 августа 2025 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 180-летним юбилеем Абая Кунанбаева, отметив, что великий поэт является личностью мирового значения, внёсшей неоценимый вклад в развитие культуры и самосознания народа.

Образ поэта как жизненный ориентир

Токаев подчеркнул, что современное казахстанское общество обязано чтить наследие Абая, ибо его идеи до сих пор служат основой формирования новых качеств нации. По образу и идеям поэта молодёжь учится быть образованными, ответственными и трудолюбивыми гражданами.

Наследие Абая — духовный ориентир

Президент напомнил, что бессмертные стихи и мудрые слова Абая — духовная пища не одного поколения; они должны быть исследованы и популяризированы в обществе. Особое внимание уделено важности познания глубокого смысла его произведений и распространения его идей.

Страна сохраняет культурную идентичность

Подчёркнуто, что государство придаёт большое значение развитию региона, где родился Абай, как очага национальной культуры. Это подчёркивает стратегическую важность сохранения и передачи культурного наследия великого просветителя.

