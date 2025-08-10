Токаев поздравил казахстанцев с 180-летием Абая Кунанбаева

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением в честь 180-летнего юбилея Абая Кунанбаева, подчеркнув его роль в духовном развитии нации. Он напомнил о необходимости чтить заветы поэта и сохранять его наследие как нравственный ориентир. Также глава государства особо отметил важность исследования и популяризации творчества Абая в современном обществе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
10 августа 2025 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 180-летним юбилеем Абая Кунанбаева, отметив, что великий поэт является личностью мирового значения, внёсшей неоценимый вклад в развитие культуры и самосознания народа.
Токаев подчеркнул, что современное казахстанское общество обязано чтить наследие Абая, ибо его идеи до сих пор служат основой формирования новых качеств нации. По образу и идеям поэта молодёжь учится быть образованными, ответственными и трудолюбивыми гражданами.
Президент напомнил, что бессмертные стихи и мудрые слова Абая — духовная пища не одного поколения; они должны быть исследованы и популяризированы в обществе. Особое внимание уделено важности познания глубокого смысла его произведений и распространения его идей.
Подчёркнуто, что государство придаёт большое значение развитию региона, где родился Абай, как очага национальной культуры. Это подчёркивает стратегическую важность сохранения и передачи культурного наследия великого просветителя.
