Зеленский позвонил Токаеву: обсуждены вопросы мира и гуманитарной помощи

10 августа 2025 года состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Украины — Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Зеленским. Разговор прошёл по инициативе украинской стороны и был посвящён вопросам установления мира на Украине и гуманитарной помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото Акорды

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре и языку. Он подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права.

Президент Казахстана отметил, что Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности.

Токаев также подчеркнул важность взвешенного и рационального подхода к разрешению конфликта, обеспечивая сохранение и защиту украинской государственности. Он отметил, что в сложной ситуации важно действовать согласно древней мудрости: "худой мир лучше доброй ссоры".

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил Казахстан за оказанную гуманитарную помощь и выразил признательность за поддержку Украины в трудное время.