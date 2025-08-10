Кому в Казахстане выгоден депозит, с которого нельзя снять деньги?

Қазақ тіліне аудару

Для многих казахстанцев при выборе депозита ключевым фактором становится гибкость — возможность свободно снимать и пополнять средства. Поэтому вклады без права снятия или пополнения воспринимаются как неудобные и слишком жёсткие. Зачем ограничивать доступ к собственным деньгам, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: Getty Images / bob_sato_1973

Почему депозит, с которого нельзя снимать деньги, может быть выгоден?

Тем не менее, именно такие вклады предлагают самые высокие процентные ставки. Банки ценят стабильность и уверенность в наличии средств на счету, что позволяет им планировать свою работу и платить вкладчикам больше. В условиях высокой инфляции это выгодный способ не только сохранить, но и приумножить капитал.

Основное преимущество: максимальная доходность

Срочные депозиты без возможности снятия — это инвестиция с гарантированной высокой доходностью. Почему?

Банк получает уверенность, что вложенные средства не будут сняты досрочно.

Такая стабильность позволяет банку эффективнее распоряжаться ресурсами, например, выдавать долгосрочные кредиты.

Вкладчик получает максимальную ставку — выше, чем по накопительным или гибким депозитам.

В условиях роста цен высокая ставка помогает сохранить покупательную способность денег.

Для каких целей подходит такой депозит?

Этот инструмент не универсален. Он оптимален при конкретных финансовых задачах и правильном подходе:

1. Накопление на крупную и запланированную покупку

Если вы собираете средства на конкретную цель с определённым сроком — это идеальный вариант.

Примеры целей:

Первоначальный взнос по ипотеке через 1–2 года

Покупка автомобиля к следующему сезону

Оплата обучения ребёнка через определённое время

Преимущества:

Защита накоплений от инфляции благодаря максимальной ставке

Точный финансовый план — вы точно знаете, сколько накопите к нужной дате

Отсутствие соблазна потратить деньги раньше времени, так как доступ к ним заблокирован

2. Формирование консервативной части инвестиционного портфеля

Даже инвесторы, работающие с акциями или другими активами с высокой волатильностью, нуждаются в надёжной и стабильной составляющей.

Примеры целей:

Сбалансировать общий риск

Обеспечить гарантированный доход с части капитала

Преимущества:

Гарантированный доход, подкреплённый банком и государством (через КФГД)

Стабильный рост средств независимо от колебаний на финансовых рынках

3. Защита крупных сумм от импульсивных трат

Этот депозит можно рассматривать как финансовый «барьер», который помогает контролировать свои расходы.

Примеры целей:

Сохранение денег от продажи недвижимости или крупного бонуса

Избежание необдуманных покупок и лишних расходов

Преимущества:

Психологический сдерживающий фактор — отсутствие лёгкого доступа к деньгам заставляет обдумывать траты

Формирование финансовой дисциплины и привычки откладывать, не используя сбережения на повседневные нужды

Когда депозит без снятия НЕ подходит?

Стоит отметить, что такие вклады абсолютно не предназначены для хранения «финансовой подушки безопасности». Средства, необходимые для непредвиденных ситуаций — например, потеря работы, срочные медицинские расходы — должны всегда оставаться доступны. Для этого лучше использовать накопительные или текущие счета с возможностью частичного снятия без штрафов.

Итог: не «клетка» для денег, а инструмент для достижения целей

Депозиты без права снятия и пополнения — это не ограничение свободы распоряжения деньгами, а надежный финансовый сейф. Если использовать их правильно, они помогают достигать крупных целей, обеспечивают максимальную доходность и формируют дисциплину. Взамен на заморозку средств вы получаете предсказуемый результат и эффективную защиту от инфляции.