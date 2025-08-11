В Казахстане 15-летний подросток покончил с собой из самодельного пистолета

Қазақ тіліне аудару

В Северо-Казахстанской области произошло трагическое событие — 15-летний мальчик совершил суицид, используя изготовленный самостоятельно пистолет. Об этом сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на официальные данные, сообщает Lada.kz со ссылкой на HALYQSTAN .

Фото: m.5-tv.ru

Обстоятельства трагедии: подросток был дома один

По информации из социальных сетей, в момент происшествия подросток находился дома один. Его тело с признаками кровопотери обнаружил отец. Выстрел из самодельного оружия стал причиной гибели мальчика.

Место и официальная реакция полиции

Как уточнили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, трагедия случилась в селе Пресновка Жамбылского района. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Следственные действия и ограничения по информации

Правоохранительные органы проводят комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента. В полиции подчеркнули, что согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан детали дела не подлежат разглашению.