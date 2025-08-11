Казахстан вводит жёсткие меры защиты обычных деревьев и кустарников - запреты и наказания

Қазақ тіліне аудару

В июне 2025 года в Казахстане вступил в силу новый приказ министра экологии, который существенно расширил меры ответственности за вырубку не только редких, но и обычных деревьев и кустарников. Теперь незаконная порубка карачага, вяза, ели, можжевельника, абрикоса, акации и других широко распространённых растений может повлечь за собой крупные штрафы и даже уголовные наказания. Однако эти нормы действуют не повсеместно, а лишь на определённых территориях, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: amur.life

Новые правила защиты обычных деревьев и кустарников

Приказ, подписанный в июне 2025 года и вступивший в силу с 5 июля, расширил список растительности под защитой закона. Теперь не только редкие и исчезающие виды, но и привычные каждому казахстанцу деревья и кустарники попадают под строгий контроль.

За незаконную вырубку или повреждение таких растений грозит взыскание в виде компенсации, размер которой достигает 80 минимальных расчетных показателей (МРП), что составляет 314 560 тенге в 2025 году, за каждое срубленное или повреждённое дерево или куст.

Речь идёт о растениях, растущих не только в лесах, но и на территориях жилых домов, дворов, скверов, парков и других общественных местах.

Ответственность за незаконную вырубку: штрафы и уголовные меры

Кроме компенсации за причинённый ущерб, нарушение правил вырубки ведёт к административной ответственности по статье 381-1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Штрафы для физических лиц при ущербе до 50 МРП (196 600 тенге) составляют 50 МРП (196 600 тенге).

Для должностных лиц, бизнеса и НКО штрафы варьируются от 150 до 500 МРП (от 589 800 до 1 960 000 тенге) с конфискацией срубленных растений, транспортных средств и других орудий нарушения.

Если нарушенные растения входят в лесной фонд, сумма штрафа удваивается.

При повторных нарушениях в течение года или при нанесении ущерба на особо охраняемых природных территориях наказание возрастает втрое — до 150 МРП (589 800 тенге) для физлиц и до 1 500 МРП (5 898 000 тенге) для бизнеса и должностных лиц.

Уголовная ответственность за крупный ущерб

Если нанесённый ущерб превышает 50 МРП, к нарушителю применяется статья 340 Уголовного кодекса Республики Казахстан:

Для деревьев вне лесного фонда — штраф до 160 МРП (629 120 тенге), либо исправительные работы, либо общественные работы до 160 часов, либо арест до 40 суток с конфискацией имущества.

Для растений лесного фонда — штраф до 2 000 МРП (7 864 000 тенге), либо исправительные или общественные работы до 600 часов, либо ограничение свободы до трёх лет, а также конфискация имущества и запрет занимать определённые должности.

При особо крупных ущербах (свыше 500 МРП, то есть 1 966 000 тенге), либо повторных и групповых нарушениях, штрафы могут достигать 3 000 МРП (11,8 млн тенге). Вместо штрафа возможно наказание в виде исправительных или общественных работ, ограничения свободы до пяти лет и конфискации имущества.

Территории, где запрещена самовольная вырубка

Официально запрет на самостоятельную вырубку деревьев и кустарников действует на следующих территориях, находящихся в ведении государства или юридических лиц:

Дворы многоквартирных домов

Парки и скверы

Улицы и бульвары

Территории организаций и незастроенные участки в городе

Самовольное уничтожение растений на этих территориях повлечёт за собой штрафы и необходимость оформления разрешения на вырубку через портал eGov.kz.

Где вырубка разрешена без разрешения

Правила не распространяются на зелёные насаждения на личных участках граждан — индивидуальных жилых домах и дачных территориях. Там жители могут самостоятельно срубать обычные деревья и кусты, которые не входят в список редких и исчезающих видов.

Также исключение сделано для лесного фонда и особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения — здесь действуют отдельные строгие правила.

Итоги

В Казахстане введён комплекс мер защиты не только редких, но и обычных деревьев и кустарников.

Незаконная вырубка на государственных и общественных территориях влечёт крупные штрафы и уголовную ответственность.

Для вырубки вне личного участка необходимо получать официальное разрешение через электронный портал.

На своих участках граждане вправе самостоятельно ухаживать за растениями без разрешений.

Нововведения направлены на сохранение зелёных насаждений, улучшение экологической ситуации и обеспечение правопорядка в сфере охраны окружающей среды.