18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.08.2025, 07:46

Казахстан вводит жёсткие меры защиты обычных деревьев и кустарников - запреты и наказания

Новости Казахстана 0 466

В июне 2025 года в Казахстане вступил в силу новый приказ министра экологии, который существенно расширил меры ответственности за вырубку не только редких, но и обычных деревьев и кустарников. Теперь незаконная порубка карачага, вяза, ели, можжевельника, абрикоса, акации и других широко распространённых растений может повлечь за собой крупные штрафы и даже уголовные наказания. Однако эти нормы действуют не повсеместно, а лишь на определённых территориях, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: amur.life
Фото: amur.life

Новые правила защиты обычных деревьев и кустарников

Приказ, подписанный в июне 2025 года и вступивший в силу с 5 июля, расширил список растительности под защитой закона. Теперь не только редкие и исчезающие виды, но и привычные каждому казахстанцу деревья и кустарники попадают под строгий контроль.

За незаконную вырубку или повреждение таких растений грозит взыскание в виде компенсации, размер которой достигает 80 минимальных расчетных показателей (МРП), что составляет 314 560 тенге в 2025 году, за каждое срубленное или повреждённое дерево или куст.

Речь идёт о растениях, растущих не только в лесах, но и на территориях жилых домов, дворов, скверов, парков и других общественных местах.

Ответственность за незаконную вырубку: штрафы и уголовные меры

Кроме компенсации за причинённый ущерб, нарушение правил вырубки ведёт к административной ответственности по статье 381-1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

  • Штрафы для физических лиц при ущербе до 50 МРП (196 600 тенге) составляют 50 МРП (196 600 тенге).

  • Для должностных лиц, бизнеса и НКО штрафы варьируются от 150 до 500 МРП (от 589 800 до 1 960 000 тенге) с конфискацией срубленных растений, транспортных средств и других орудий нарушения.

Если нарушенные растения входят в лесной фонд, сумма штрафа удваивается.

При повторных нарушениях в течение года или при нанесении ущерба на особо охраняемых природных территориях наказание возрастает втрое — до 150 МРП (589 800 тенге) для физлиц и до 1 500 МРП (5 898 000 тенге) для бизнеса и должностных лиц.

Уголовная ответственность за крупный ущерб

Если нанесённый ущерб превышает 50 МРП, к нарушителю применяется статья 340 Уголовного кодекса Республики Казахстан:

  • Для деревьев вне лесного фонда — штраф до 160 МРП (629 120 тенге), либо исправительные работы, либо общественные работы до 160 часов, либо арест до 40 суток с конфискацией имущества.

  • Для растений лесного фонда — штраф до 2 000 МРП (7 864 000 тенге), либо исправительные или общественные работы до 600 часов, либо ограничение свободы до трёх лет, а также конфискация имущества и запрет занимать определённые должности.

При особо крупных ущербах (свыше 500 МРП, то есть 1 966 000 тенге), либо повторных и групповых нарушениях, штрафы могут достигать 3 000 МРП (11,8 млн тенге). Вместо штрафа возможно наказание в виде исправительных или общественных работ, ограничения свободы до пяти лет и конфискации имущества.

Территории, где запрещена самовольная вырубка

Официально запрет на самостоятельную вырубку деревьев и кустарников действует на следующих территориях, находящихся в ведении государства или юридических лиц:

  • Дворы многоквартирных домов

  • Парки и скверы

  • Улицы и бульвары

  • Территории организаций и незастроенные участки в городе

Самовольное уничтожение растений на этих территориях повлечёт за собой штрафы и необходимость оформления разрешения на вырубку через портал eGov.kz.

Где вырубка разрешена без разрешения

Правила не распространяются на зелёные насаждения на личных участках граждан — индивидуальных жилых домах и дачных территориях. Там жители могут самостоятельно срубать обычные деревья и кусты, которые не входят в список редких и исчезающих видов.

Также исключение сделано для лесного фонда и особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения — здесь действуют отдельные строгие правила.

Итоги

  • В Казахстане введён комплекс мер защиты не только редких, но и обычных деревьев и кустарников.

  • Незаконная вырубка на государственных и общественных территориях влечёт крупные штрафы и уголовную ответственность.

  • Для вырубки вне личного участка необходимо получать официальное разрешение через электронный портал.

  • На своих участках граждане вправе самостоятельно ухаживать за растениями без разрешений.

Нововведения направлены на сохранение зелёных насаждений, улучшение экологической ситуации и обеспечение правопорядка в сфере охраны окружающей среды.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…