Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.08.2025, 08:29

Казахстанцы столкнутся с серьёзными дополнительными тратами уже в 2026 году

Новости Казахстана 0 698

С 2026 года казахстанцев ожидает дополнительный обязательный платеж — введение обязательного страхования жилья от стихийных бедствий. Новая мера коснётся всех владельцев квартир и домов по всей стране. Сейчас соответствующий законопроект находится на стадии разработки, и, по прогнозам, будет принят к концу 2025 года,сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр из YouTube
Фото: кадр из YouTube

Цель введения обязательного страхования — защита от природных катастроф

Главная идея инициативы — обеспечить гражданам финансовую защиту в случае наступления стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, сильные бури и другие природные угрозы. Сейчас подобная страховка в Казахстане — скорее добровольная практика, а с 2026 года она станет обязательной для всех.

Какая будет стоимость страховки? Теоретические оценки

В открытых источниках встречаются ориентировочные суммы страховых взносов, которые колеблются от 1 000 до 20 000 тенге в год. При этом распространяются следующие расчёты:

  • При оплате 1 000 тенге можно рассчитывать на страховое покрытие в размере 500 000 тенге;

  • При оплате 20 000 тенге — страховая сумма может достигать 10 миллионов тенге.

Однако на данный момент официальных документов, подтверждающих эти цифры, нет. Известно, что размер страхового взноса будет зависеть от нескольких факторов:

  • Регион проживания и уровень риска стихийных бедствий в этом районе;

  • Устойчивость и качество строительных материалов вашего жилья.

Одно ясно точно: страхование станет обязательным платежом, подобно налогам на транспорт или имущество. Неуплата повлечёт за собой санкции.

Создание Государственной страховой организации

Для управления системой выплат и сбором страховых взносов в Казахстане будет создана специальная Государственная страховая организация. Это значит, что вопрос страхования жилья от стихийных бедствий будет находиться под контролем государства, а не частных компаний.

Реальные цифры от страховых компаний на 2025 год

Мы связались с одной из ведущих страховых компаний Казахстана, чтобы уточнить актуальные данные на сегодняшний день. Вот пример базовой страховки для двухкомнатной квартиры в Алматы:

  • Общая страховая сумма: 2,2 миллиона тенге, включающая:

    • 1 миллион тенге на отделку жилья;

    • 600 тысяч тенге на имущество;

    • 600 тысяч тенге на ответственность перед соседями.

Стоимость такой страховки составляет примерно 1 100 тенге в месяц или 13 000 тенге в год, что близко к предварительным прогнозам для обязательной государственной страховки.

Чем государственная страховка будет отличаться от частной?

Важно понимать, что частная страховка обычно покрывает широкий спектр рисков — не только стихийные бедствия, но и бытовые аварии:

  • затопления,

  • пожары,

  • короткие замыкания,

  • поломки техники,

  • убытки, вызванные соседями.

В то время как государственная страховка, судя по всему, будет защищать исключительно от природных катастроф. Пока неясно, будет ли предоставлен выбор между страховыми продуктами или новая обязательная страховка станет единственным вариантом.

Что это значит для казахстанцев?

  • Законопроект уже находится в финальной стадии обсуждения и, скорее всего, будет принят;

  • Владельцам жилья придётся ежегодно платить примерно 13 тысяч тенге за обязательную страховку;

  • Эта страховка обеспечит базовую защиту исключительно от природных бедствий;

  • Частные страховки останутся добровольными и смогут покрывать бытовые риски;

  • Вероятно, наиболее надёжной стратегией станет «двойная защита» — государственная страховка на случай катастроф и частная — на все остальные случаи жизни.

