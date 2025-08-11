18+
11.08.2025, 09:11

57 рублей за литр: россиянам объявили новые цены на казахстанских АЗС

Новости Казахстана

С 1 сентября 2025 года для российских автомобилистов заправка в Казахстане станет заметно дороже. Власти страны вводят раздельные тарифы на топливо для местных жителей и иностранных водителей, что фактически меняет прежнюю схему выгодных поездок на казахстанские АЗС, сообщает Lada.kz со ссылкой на proulyanovsk.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Что изменится в ценах

До сих пор бензин в Казахстане обходился россиянам примерно в 30 рублей за литр — почти вдвое дешевле, чем в России. Теперь для граждан Казахстана тариф останется прежним, а вот иностранцам, включая россиян, придется платить около 57 рублей за литр.

Причина нововведения

По данным аналитиков, основным фактором стало так называемое топливное «паломничество» — массовый поток российских водителей, особенно дальнобойщиков, на казахстанские автозаправки. Существенная разница в ценах позволяла экономить тысячи рублей на каждой заправке, что приводило к росту спроса на горючее в приграничных регионах Казахстана.

Кого затронет сильнее всего

В первую очередь ощутят последствия дальнобойщики, которые привыкли планировать маршруты с учетом дешевых заправок в Казахстане. Теперь им придется искать альтернативные способы экономии. Жители приграничных российских регионов — Оренбургской, Челябинской, Курганской областей и Алтайского края — также лишатся привычной возможности заправляться по более низкой цене в соседней стране.

Экономический эффект

Ожидается, что новые тарифы сократят поток иностранных покупателей топлива и снизят нагрузку на внутренний рынок Казахстана. Однако для российских автомобилистов это станет дополнительной статьей расходов при поездках в соседнюю страну.

