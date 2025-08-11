18+
Температура воды в Каспийском море
11.08.2025, 10:26

Почему тенге падает и что будет с деньгами казахстанцев

Новости Казахстана

Профессиональные участники финансового рынка Казахстана ожидают, что в следующем году курс национальной валюты продолжит падение, а базовая ставка — расти. Такие выводы содержатся в свежем обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Прогноз по доллару: заметное удорожание

Согласно расчетам аналитиков, к началу сентября 2025 года курс доллара по паре USD/KZT составит около 541,7 тенге за $1, а к осени 2026 года достигнет 573 тенге. Это выше предыдущих ожиданий (523,4 и 548,5 тенге соответственно).

По данным АФК, ухудшение курса связано с:

  • высокой и не подкрепленной фундаментальными причинами волатильностью валютного рынка;

  • прогнозируемым сокращением профицита торгового баланса;

  • ростом внутреннего спроса на иностранную валюту;

  • нестабильностью цен на сырьевых рынках.

Инфляционные риски усиливаются

Одновременно с пересмотром валютного прогноза аналитики ухудшили ожидания по инфляции.
В августе годовые инфляционные ожидания выросли с 10,4% до 11,3%. Эксперты связывают это с:

  • увеличением налоговой нагрузки;

  • ростом издержек бизнеса на транспорт, логистику и сырье;

  • их последующей перекладкой на конечных потребителей;

  • удорожанием импортных товаров из-за ослабления тенге.

Перспективы базовой ставки

Прогноз по базовой ставке на год вперед также изменился — теперь она ожидается на уровне 15,25% вместо 14,75% в предыдущем прогнозе. В этом случае реальная ставка может достигнуть 4,9% против нынешних 4,7%.

В краткосрочной перспективе, по мнению большинства экспертов, резкой необходимости повышать ставку нет.

  • 78% аналитиков считают, что Нацбанк оставит показатель без изменений на заседании 29 августа, учитывая замедление месячного роста индекса потребительских цен (ИПЦ) пять месяцев подряд.

  • 22% допускают повышение до 16,75–17%.

