Почему тенге падает и что будет с деньгами казахстанцев

Профессиональные участники финансового рынка Казахстана ожидают, что в следующем году курс национальной валюты продолжит падение, а базовая ставка — расти. Такие выводы содержатся в свежем обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Depositphotos

Прогноз по доллару: заметное удорожание

Согласно расчетам аналитиков, к началу сентября 2025 года курс доллара по паре USD/KZT составит около 541,7 тенге за $1, а к осени 2026 года достигнет 573 тенге. Это выше предыдущих ожиданий (523,4 и 548,5 тенге соответственно).

По данным АФК, ухудшение курса связано с:

высокой и не подкрепленной фундаментальными причинами волатильностью валютного рынка;

прогнозируемым сокращением профицита торгового баланса;

ростом внутреннего спроса на иностранную валюту;

нестабильностью цен на сырьевых рынках.

Инфляционные риски усиливаются

Одновременно с пересмотром валютного прогноза аналитики ухудшили ожидания по инфляции.

В августе годовые инфляционные ожидания выросли с 10,4% до 11,3%. Эксперты связывают это с:

увеличением налоговой нагрузки;

ростом издержек бизнеса на транспорт, логистику и сырье;

их последующей перекладкой на конечных потребителей;

удорожанием импортных товаров из-за ослабления тенге.

Перспективы базовой ставки

Прогноз по базовой ставке на год вперед также изменился — теперь она ожидается на уровне 15,25% вместо 14,75% в предыдущем прогнозе. В этом случае реальная ставка может достигнуть 4,9% против нынешних 4,7%.

В краткосрочной перспективе, по мнению большинства экспертов, резкой необходимости повышать ставку нет.