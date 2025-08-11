Запад Казахстана готовится к резкой смене погоды

Қазақ тіліне аудару

Синоптики РГП «Казгидромет» сообщили, что в ближайшие дни на территорию Казахстана придет северо-западный циклон, который принесет дожди, грозы и понижение температуры. Прогноз составлен на 12, 13 и 14 августа 2025 года, сообщает Lada.kz.

Фото: tgstat.ru

Ливни, грозы и шквалистый ветер

На западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди, местами с грозами. В отдельных районах синоптики предупреждают о возможном граде и шквалистом ветре. Также в ночные и утренние часы на севере и востоке прогнозируется туман, а ветер усилится практически по всей территории республики.

Жаркая погода сохранится только на юге

По данным метеорологов, южные регионы страны останутся под влиянием сухого и теплого воздуха, поэтому здесь сохранится жаркая погода без осадков.

Понижение температуры в большинстве регионов

Циклон принесет с собой не только дожди, но и небольшое похолодание:

Запад : ночью 13–18°С, днем 23–31°С;

Северо-запад : ночью 8–20°С, днем 18–28°С;

Север : ночью 10–17°С, днем 18–23°С;

Юг: ночью 13–23°С, днем 27–37°С.

В остальных регионах страны существенных изменений температурного фона не прогнозируется.