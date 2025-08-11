Запад Казахстана готовится к резкой смене погоды

Синоптики РГП «Казгидромет» сообщили, что в ближайшие дни на территорию Казахстана придет северо-западный циклон, который принесет дожди, грозы и понижение температуры. Прогноз составлен на 12, 13 и 14 августа 2025 года, сообщает Lada.kz.
На западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди, местами с грозами. В отдельных районах синоптики предупреждают о возможном граде и шквалистом ветре. Также в ночные и утренние часы на севере и востоке прогнозируется туман, а ветер усилится практически по всей территории республики.
По данным метеорологов, южные регионы страны останутся под влиянием сухого и теплого воздуха, поэтому здесь сохранится жаркая погода без осадков.
Циклон принесет с собой не только дожди, но и небольшое похолодание:
Запад: ночью 13–18°С, днем 23–31°С;
Северо-запад: ночью 8–20°С, днем 18–28°С;
Север: ночью 10–17°С, днем 18–23°С;
Юг: ночью 13–23°С, днем 27–37°С.
В остальных регионах страны существенных изменений температурного фона не прогнозируется.
