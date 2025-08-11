Нефтяной прорыв: Казахстан прорабатывает стратегический маршрут через Азербайджан и Грузию

Қазақ тіліне аудару

Министерство энергетики страны сообщило, что в рамках политики диверсификации экспортных направлений обсуждается возможность использования нового пути транспортировки — по маршруту Баку (Азербайджан) – Супса (Грузия), передаеет Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: sautrans.com

Цель — расширение экспортных возможностей

По данным Минэнерго, Казахстан уже реализовал ряд мер для увеличения числа направлений поставок сырья. Новый маршрут должен повысить устойчивость нефтяного экспорта и снизить зависимость от отдельных коридоров.

Однако запуск поставок по линии Баку – Супса будет зависеть от нескольких факторов:

экономической выгоды для казахстанских грузоотправителей;

общей эффективности логистики;

наличия соглашений между компаниями, задействованными в транспортировке.

Текущая структура экспорта нефти

Сейчас Казахстан направляет за рубеж около 80% добываемой нефти. Основные маршруты поставок в 2024 году выглядели так:

Каспийский трубопроводный консорциум — 54,9 млн тонн;

нефтепровод Атырау – Самара — 8,8 млн тонн;

Атасу – Алашанькоу — 1,2 млн тонн;

морпорт Актау — 3,6 млн тонн;

железнодорожная эстакада Шагыр в сторону Узбекистана — 50 тыс. тонн.

Ключевые покупатели казахстанской нефти — страны Евросоюза (Италия, Франция, Нидерланды, Испания), Турция, США, а также государства Азии (Южная Корея, Япония, Китай).

Венгрия получила первую партию нефти через Хорватию

Отдельно сообщается, что Венгрия готовится принять первую поставку казахстанской нефти через хорватский порт Омишаль. На НПЗ «Сазхаломбатта» поступит 85 тыс. тонн сырья.

Транспортировка прошла следующим образом: танкер Alatau компании «Казмортрансфлот» доставил нефть из Новороссийска в Омишаль, после чего груз направят по Адриатическому нефтепроводу, управляемому хорватской JANAF.

Грузинское направление — стратегический приоритет

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в ходе встречи с главой Минэкономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подчеркнул важность грузинского маршрута в диверсификации экспорта углеводородов.

В 2024 году по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан Казахстан отправил 1,4 млн тонн нефти. В 2025 году планируется увеличить объем до 1,5 млн тонн.