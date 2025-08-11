Транспортный налог в Казахстане отменяют: кто и на какие автомобили получит льготы

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу обновлённый Налоговый кодекс, который предусматривает отмену транспортного налога для ряда льготных категорий граждан и организаций. Соответствующий документ был подписан Президентом 18 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Новый закон полностью отменяет транспортный налог для следующих категорий:
Ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, включая участников боевых действий за рубежом.
Награждённые орденами и медалями СССР за трудовые заслуги и фронтовую службу.
Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда.
Обладатели почётных званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері".
Кавалеры ордена Трудовой Славы трёх степеней.
Кавалеры ордена "Отан".
Многодетные матери, удостоенные ордена "Мать-героиня" либо наград "Алтын алқа" или "Күмiс алқа".
Лица с инвалидностью, владеющие мотоколяской или автомобилем — льгота распространяется на одно транспортное средство.
От транспортного налога также освобождаются:
Государственные органы и учебные заведения — на одно авто с объёмом двигателя до 3 000 куб. см и один автобус.
Производители сельхозпродукции и фермерские хозяйства — на спецтехнику, используемую в аграрном производстве.
Помимо полного освобождения от налога для отдельных категорий, предусмотрены и другие послабления:
Скидка на налог для старых автомобилей:
30% — для машин возрастом от 10 до 20 лет;
50% — для авто старше 20 лет.
Новый акциз в размере 10% при продаже автомобилей стоимостью свыше 18 000 МРП (около 70,8 млн тенге). Если транспорт находился в собственности более года, акциз не взимается.
