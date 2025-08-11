Транспортный налог в Казахстане отменяют: кто и на какие автомобили получит льготы

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу обновлённый Налоговый кодекс, который предусматривает отмену транспортного налога для ряда льготных категорий граждан и организаций. Соответствующий документ был подписан Президентом 18 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.