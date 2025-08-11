18+
11.08.2025, 12:41

Транспортный налог в Казахстане отменяют: кто и на какие автомобили получит льготы

Новости Казахстана

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу обновлённый Налоговый кодекс, который предусматривает отмену транспортного налога для ряда льготных категорий граждан и организаций. Соответствующий документ был подписан Президентом 18 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Полное освобождение от уплаты налога для граждан

Новый закон полностью отменяет транспортный налог для следующих категорий:

  • Ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, включая участников боевых действий за рубежом.

  • Награждённые орденами и медалями СССР за трудовые заслуги и фронтовую службу.

  • Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда.

  • Обладатели почётных званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері".

  • Кавалеры ордена Трудовой Славы трёх степеней.

  • Кавалеры ордена "Отан".

  • Многодетные матери, удостоенные ордена "Мать-героиня" либо наград "Алтын алқа" или "Күмiс алқа".

  • Лица с инвалидностью, владеющие мотоколяской или автомобилем — льгота распространяется на одно транспортное средство.

Льготы для организаций

От транспортного налога также освобождаются:

  • Государственные органы и учебные заведения — на одно авто с объёмом двигателя до 3 000 куб. см и один автобус.

  • Производители сельхозпродукции и фермерские хозяйства — на спецтехнику, используемую в аграрном производстве.

Дополнительные налоговые послабления

Помимо полного освобождения от налога для отдельных категорий, предусмотрены и другие послабления:

  • Скидка на налог для старых автомобилей:

    • 30% — для машин возрастом от 10 до 20 лет;

    • 50% — для авто старше 20 лет.

  • Новый акциз в размере 10% при продаже автомобилей стоимостью свыше 18 000 МРП (около 70,8 млн тенге). Если транспорт находился в собственности более года, акциз не взимается.

53
15
1
