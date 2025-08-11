В Казахстане придумали новый способ отслеживать переводы — неожиданные детали

Қазақ тіліне аудару

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК усиливает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Заместитель председателя ведомства Женис Елемесов рассказал, какие подходы будут применяться для выявления сомнительных финансовых операций. По его словам, ключевым станет не анализ отдельных транзакций, а комплексный разбор взаимосвязанных операций, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Одна операция не всегда показательна

Елемесов пояснил, что единичный денежный перевод не обязательно вызывает подозрения. Однако при изучении целой цепочки связанных между собой транзакций, а также информации о лицах, участвующих в этих операциях, можно выявить признаки незаконной деятельности.

«Совокупность операций и их взаимосвязи часто указывают на подозрительную схему. Именно этот анализ банки обязаны передавать в АФМ», — отметил он.

Критерии выявления уже подготовлены

По словам Елемесова, детализированные критерии будут закреплены в приказе председателя АФМ. Пока они не обнародованы, но документ определит, по каким признакам банки и другие субъекты финансового мониторинга смогут классифицировать операции как подозрительные.

Чиновник уточнил, что готов предоставить эти критерии депутатам до их официальной публикации.

Доступ к базам данных не потребуется

Елемесов подчеркнул, что для анализа подозрительных операций банкам второго уровня и иным участникам финансового мониторинга не нужен прямой доступ к государственным базам данных. Достаточно будет изучить набор взаимосвязанных переводов и соотнести их с утвержденными критериями.