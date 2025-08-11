Ошибся при переводе: пассажир в Алматы едва не лишился 970 тысяч тенге перед вылетом

Қазақ тіліне аудару

В аэропорту Алматы сотрудники транспортной полиции оперативно помогли гражданину Китая, который по ошибке перевел почти миллион тенге незнакомому человеку. Благодаря их действиям средства были сохранены, а пассажир успел на свой рейс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Ошибка при переводе и критическая нехватка времени

Инцидент произошел в зоне досмотра перед вылетом. Спеша на посадку, гражданин КНР Zuo Tenglong допустил ошибку в мобильном приложении: совпадение первых букв имени привело к выбору неверного получателя. На счет неизвестного человека было отправлено 970 000 тенге.

Ситуацию осложняли несколько факторов:

оставались считаные минуты до вылета;

иностранец не владел казахским или русским языком;

деньги могли быть сняты в любой момент.

Действия транспортных полицейских

На помощь незамедлительно пришли старший инспектор Тураш Шынгыс и оперуполномоченный Илебай Еламан. Их работа включала:

оперативный контакт с банком и блокировку перевода;

установление личности и связи с получателем средств;

сопровождение пассажира до момента посадки на рейс;

моральную поддержку и помощь в общении.

Благодарность и признание

— «Я был в отчаянии: языка не знаю, время поджимает, а деньги могли исчезнуть. Полицейский сказал: “Друг, не переживай, я помогу тебе” — и сдержал слово. В Китае мы говорим: “Народная полиция служит народу”, и здесь я почувствовал то же самое. Казахстанская полиция помогает не только своим гражданам, но и каждому, кто нуждается», — рассказал Zuo Tenglong.

В знак благодарности он записал видеообращение и опубликовал его в соцсетях, подчеркнув высокий профессионализм и человечность казахстанских полицейских.

Значение для имиджа страны

История получила широкий отклик, став примером того, что казахстанская полиция — это не только защита для своих граждан, но и помощь каждому, кто оказался в сложной ситуации. Подобные поступки укрепляют международное доверие и формируют позитивный образ страны на мировой арене.