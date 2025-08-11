Казахстан готовится к масштабной смене каналов связи

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание, посвящённое вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности. На встрече обсудили новые вызовы, которые создают современные технологии, а также меры по защите персональных данных и государственных коммуникаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: kapital-rus.ru

Искусственный интеллект: новые угрозы и вызовы

Глава государства отметил, что развитие ИИ, помимо преимуществ, несёт и серьёзные риски. По словам Токаева, с помощью нейросетей сегодня можно создать биометрическую копию человека, подделать его голос, изображение и даже поведение. Это открывает путь к незаконному доступу к персональным данным и банковским счетам граждан, а также к созданию фальшивых видеоматериалов для манипуляции общественным мнением.

Масштабные утечки данных

Президент напомнил, что только с начала текущего года в Казахстане зафиксировано более 40 крупных утечек данных, при этом самый серьёзный инцидент произошёл в июне. Хотя большинство подобных случаев связано с частным сектором, государство, подчеркнул он, обязано отвечать за общий уровень цифровой безопасности в стране.

Уязвимость служебных коммуникаций

Особое внимание Токаев уделил проблеме использования международных мессенджеров в деловом и служебном общении. Через эти платформы нередко передаются индивидуальные идентификационные номера (ИИН), медицинские данные и другая конфиденциальная информация. Такая практика, по его словам, нарушает законодательство о защите персональных данных и повышает риск их утечки за пределы национальной юрисдикции.

Переход на отечественный мессенджер

В качестве решения Президент предложил перейти на использование казахстанского мессенджера Aitu, который, по его оценке, способен обеспечить необходимый уровень безопасности для государственных и служебных коммуникаций.

Токаев поручил правительству проработать вопрос перевода всех взаимодействий, связанных с персональными данными граждан, на этот защищённый национальный сервис.