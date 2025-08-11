18+
11.08.2025, 15:49

Токаев о крупном финансовом скандале в ФСМС: бюрократия тормозит развитие ИИ в медицине

Новости Казахстана 0 468

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую сферу страны. Глава государства подчеркнул, что использование ИИ является критически важным для модернизации здравоохранения и повышения качества медицинских услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: rt.com
Фото: rt.com

Огромный потенциал искусственного интеллекта в медицине

Токаев отметил, что в медицинской отрасли накоплено огромное количество данных, которые могут быть эффективно использованы с помощью ИИ. Такие технологии способны создавать инструменты для точной диагностики заболеваний, подбора оптимального лечения и постоянного мониторинга состояния пациентов. Это позволит значительно улучшить качество и оперативность медицинской помощи.

Проблемы бюрократии и фрагментарное развитие систем

Президент подчеркнул, что в мире ИИ уже активно помогает врачам освободиться от рутинных задач, чтобы сосредоточиться на важных клинических решениях. В Казахстане имеются перспективные стартапы в области медицины, однако их развитие часто сдерживается из-за бюрократических преград. Кроме того, существующие медицинские информационные системы в стране развиваются разрозненно и не имеют единого алгоритма, что затрудняет их интеграцию.

Последствия несистемного подхода: крупные финансовые потери

Глава государства обратил внимание на негативные последствия отсутствия последовательной цифровизации в сфере здравоохранения. По его словам, это приводит к нарушениям законодательства и снижает эффективность работы отрасли. В частности, в прошлом году аудит Фонда социального медицинского страхования выявил значительные финансовые потери. Внедрение цифровых технологий и ИИ, по мнению Токаева, станет ключевым фактором для обеспечения прозрачности и повышения эффективности медицинских услуг.

