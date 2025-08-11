18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.08.2025, 16:24

Долги казахстанцев на сотни миллиардов тенге перешли коллекторам: что это значит для заемщиков?

Новости Казахстана 0 435

На 1 июля 2025 года общий объем кредитных задолженностей казахстанцев, переданных банками коллекторам, достиг 603,2 млрд тенге. Такие данные обнародовал Национальный банк Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

 

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Банки передают коллекторам рекордные суммы кредитных долгов

С начала текущего года сумма долгов, переданных на взыскание третьим лицам, увеличилась на 3,4 млрд тенге, что свидетельствует о сохранении тенденции роста кредитной нагрузки на заемщиков. Вместе с этим за счет обслуживания данных долгов коллекторам было начислено вознаграждение в размере около 65,3 млрд тенге.

Микрокредитные организации активно передают проблемные займы коллекторам

Отдельного внимания заслуживает ситуация с микрокредитными организациями (МФО). Объем проблемных займов, переданных ими коллекторам, достиг 269,3 млрд тенге. Для сравнения, в начале года эта сумма была значительно меньше — 69,4 млрд тенге, что говорит о резком увеличении объема просроченной задолженности в МФО почти в 3,9 раза.

Роль коллекторских агентств в взыскании долгов

В настоящее время на рынке работают 191 коллекторское агентство, которые занимаются приобретением прав требований по займам и микрокредитам. Общая задолженность по таким займам, находящимся у коллекторов, составляет внушительные 890,2 млрд тенге.

Это подчеркивает растущую роль коллекторских компаний в финансовом секторе Казахстана и свидетельствует о серьезных вызовах в вопросах возврата задолженностей заемщиками.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…