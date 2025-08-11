Долги казахстанцев на сотни миллиардов тенге перешли коллекторам: что это значит для заемщиков?

Қазақ тіліне аудару

На 1 июля 2025 года общий объем кредитных задолженностей казахстанцев, переданных банками коллекторам, достиг 603,2 млрд тенге. Такие данные обнародовал Национальный банк Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: rg.ru

Банки передают коллекторам рекордные суммы кредитных долгов

С начала текущего года сумма долгов, переданных на взыскание третьим лицам, увеличилась на 3,4 млрд тенге, что свидетельствует о сохранении тенденции роста кредитной нагрузки на заемщиков. Вместе с этим за счет обслуживания данных долгов коллекторам было начислено вознаграждение в размере около 65,3 млрд тенге.

Микрокредитные организации активно передают проблемные займы коллекторам

Отдельного внимания заслуживает ситуация с микрокредитными организациями (МФО). Объем проблемных займов, переданных ими коллекторам, достиг 269,3 млрд тенге. Для сравнения, в начале года эта сумма была значительно меньше — 69,4 млрд тенге, что говорит о резком увеличении объема просроченной задолженности в МФО почти в 3,9 раза.

Роль коллекторских агентств в взыскании долгов

В настоящее время на рынке работают 191 коллекторское агентство, которые занимаются приобретением прав требований по займам и микрокредитам. Общая задолженность по таким займам, находящимся у коллекторов, составляет внушительные 890,2 млрд тенге.

Это подчеркивает растущую роль коллекторских компаний в финансовом секторе Казахстана и свидетельствует о серьезных вызовах в вопросах возврата задолженностей заемщиками.