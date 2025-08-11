Кто в Казахстане может оформить ипотеку под 1%: новые условия программы

В Казахстане действует государственная программа поддержки специалистов, переезжающих работать в сельскую местность. В рамках этой инициативы врачи, учителя и другие важные кадры получают не только подъёмные выплаты, но и возможность приобрести жильё на льготных условиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Однако с 18 августа 2025 года вступают в силу новые правила, которые изменят условия выдачи льготных кредитов. Подробнее о новых требованиях и условиях — в нашем обзоре.
Согласно приказу Министерства национальной экономики № 74 от 4 августа 2025 года, основные изменения коснулись процентной ставки по ипотечным кредитам для участников программы.
Ранее ставка составляла символические 0,01 % годовых, фактически являясь беспроцентной рассрочкой.
С 18 августа 2025 года ставка увеличится до 1 % годовых.
При этом остальные параметры кредита сохраняются без изменений:
Максимальный срок кредитования — до 15 лет.
Период освоения средств — до 22 месяцев с момента получения кредита, за который нужно либо построить жильё, либо приобрести готовое.
Основное условие для участия — работа в востребованной профессии и переезд в сельскую местность для исполнения трудовых обязанностей. К перечню таких специалистов относятся:
Врачи медицинских учреждений
Учителя образовательных организаций
Сотрудники сферы культуры и спорта
Работники социальной сферы
Специалисты агропромышленного комплекса
Государственные служащие аппаратов акимов
Для успешного оформления льготного кредита необходимо соответствовать ряду условий:
Отсутствие просрочек по кредитам длительностью более 90 дней за последние 2 года.
Отсутствие собственного жилья в том районе, куда специалист переехал работать, также проверяется отсутствие недвижимости у супруга(и) и детей за последние 2 года.
Государственная программа льготного кредитования для специалистов, работающих в сельской местности, продолжает свою работу с обновленными условиями. Повышение ставки с 0,01 % до 1 % годовых вступит в силу уже с 18 августа 2025 года, при этом основные требования и сроки кредита останутся прежними.
Это важная возможность для врачей, учителей и других профессионалов получить доступное жильё и улучшить свои жизненные условия, переехав работать в регионы Казахстана.
