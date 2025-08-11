18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.08.2025, 17:08

Кто в Казахстане может оформить ипотеку под 1%: новые условия программы

Новости Казахстана

В Казахстане действует государственная программа поддержки специалистов, переезжающих работать в сельскую местность. В рамках этой инициативы врачи, учителя и другие важные кадры получают не только подъёмные выплаты, но и возможность приобрести жильё на льготных условиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Однако с 18 августа 2025 года вступают в силу новые правила, которые изменят условия выдачи льготных кредитов. Подробнее о новых требованиях и условиях — в нашем обзоре.

Изменения в условиях государственной поддержки с 18 августа 2025 года

Согласно приказу Министерства национальной экономики № 74 от 4 августа 2025 года, основные изменения коснулись процентной ставки по ипотечным кредитам для участников программы.

  • Ранее ставка составляла символические 0,01 % годовых, фактически являясь беспроцентной рассрочкой.

  • С 18 августа 2025 года ставка увеличится до 1 % годовых.

При этом остальные параметры кредита сохраняются без изменений:

  • Максимальный срок кредитования — до 15 лет.

  • Период освоения средств — до 22 месяцев с момента получения кредита, за который нужно либо построить жильё, либо приобрести готовое.

Кто может получить льготную ипотеку под 1%?

Основное условие для участия — работа в востребованной профессии и переезд в сельскую местность для исполнения трудовых обязанностей. К перечню таких специалистов относятся:

  • Врачи медицинских учреждений

  • Учителя образовательных организаций

  • Сотрудники сферы культуры и спорта

  • Работники социальной сферы

  • Специалисты агропромышленного комплекса

  • Государственные служащие аппаратов акимов

Какие требования предъявляются к участникам программы?

Для успешного оформления льготного кредита необходимо соответствовать ряду условий:

  • Отсутствие просрочек по кредитам длительностью более 90 дней за последние 2 года.

  • Отсутствие собственного жилья в том районе, куда специалист переехал работать, также проверяется отсутствие недвижимости у супруга(и) и детей за последние 2 года.

Итог

Государственная программа льготного кредитования для специалистов, работающих в сельской местности, продолжает свою работу с обновленными условиями. Повышение ставки с 0,01 % до 1 % годовых вступит в силу уже с 18 августа 2025 года, при этом основные требования и сроки кредита останутся прежними.

Это важная возможность для врачей, учителей и других профессионалов получить доступное жильё и улучшить свои жизненные условия, переехав работать в регионы Казахстана.

