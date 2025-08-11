Всё меньше казахстанцев стали уезжать за границу

Қазақ тіліне аудару

В понедельник, 11 августа 2025 года, Бюро национальной статистики Казахстана обнародовало свежие показатели миграции населения. Согласно их отчету, основное миграционное движение в стране происходит с государствами СНГ, сообщает сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com

Миграционный баланс за первые шесть месяцев 2025 года

За период с января по июнь 2025 года в Казахстан прибыло 11 267 человек, тогда как покинуло страну лишь 3 518 человек. Таким образом, миграционный прирост (сальдо миграции) составил положительные 7 749 человек.

Аналитики отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество прибывших в Казахстан снизилось на 21%. В то же время число уехавших из страны уменьшилось почти вдвое — на 49,5%.

Миграция преимущественно с государствами СНГ

По данным Бюро национальной статистики, основная часть миграционного обмена происходит именно с соседними странами СНГ. Доля прибывших из этих государств составляет 82,2%, а доля тех, кто уехал в страны СНГ, равна 73,9%.

Внутренняя миграция: рост числа переезжающих внутри страны

Отмечается и рост внутренней миграции. Количество людей, переехавших внутри Казахстана, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20,6%.

Региональный миграционный прирост: четыре лидирующих региона

Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдается в четырёх ключевых регионах страны:

Астана — прирост составил 36 821 человек,

Алматы — 16 934 человека,

Шымкент — 10 838 человек,

Алматинская область — 5 500 человек.

Эти показатели говорят о продолжающемся росте привлекательности крупных городов и региональных центров Казахстана для переезда и проживания.