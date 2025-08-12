18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
11.08.2025, 19:22

В Казахстане разгорелся скандал вокруг налогообложения страховых выплат иностранного гражданина

В Казахстане возник спор вокруг удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) с крупной страховой выплаты иностранного гражданина. Мужчина оформил накопительное страхование жизни на сумму 100 тысяч долларов, однако страховая компания удержала налог с полной суммы выплаты. 11 августа 2025 года Костанайский областной суд признал такие действия незаконными, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: imerica.ru
Фото: imerica.ru

Обстоятельства дела: договор и налоговые споры

В марте 2023 года между иностранцем и страховой компанией был заключён договор накопительного страхования жизни сроком на полтора года. Страховая премия составила 100 тысяч долларов. В феврале 2025 года мужчина получил страховую выплату в размере 86 050 долларов, при этом с полной суммы 100 553,41 долларов была удержана 15%-ная ставка индивидуального подоходного налога.

Недовольный таким удержанием, истец обратился в Костанайский городской суд с иском о признании действий страховой компании незаконными.

Юридическая позиция суда по налогообложению страховых выплат

В ходе рассмотрения дела суд установил, что в соответствии с пунктом 11 статьи 644 Налогового кодекса Республики Казахстан доход нерезидента признаётся в виде вознаграждений, за исключением доходов по долговым ценным бумагам. При этом налогом облагается увеличение активов — доход, а не сама страховая премия.

Суд подчеркнул, что страховая премия — это затраты истца, а не доход. Следовательно, она не может рассматриваться как налогооблагаемый доход по договору накопительного страхования.

Решение суда: налог удержан с неверной суммы

Суд отметил, что страховая компания удержала налог с полной суммы страховой выплаты, тогда как правильным было удержать налог только с реального дохода — разницы между суммой выплаты и уплаченной премией, то есть с 553,41 доллара.

На основании этих выводов Костанайский областной суд удовлетворил иск иностранного гражданина и признал удержание 15%-ного индивидуального подоходного налога с полной суммы страхования незаконным.

Итоги и дальнейшие шаги

Решение суда пока не вступило в законную силу, но уже стало прецедентом в вопросах налогообложения страховых выплат нерезидентов в Казахстане.

8
0
0
