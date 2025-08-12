Житель Атырау осуждён на 5 лет за участие в войне на Украине

Қазақ тіліне аудару

В городе Атырау вынесен приговор мужчине, которого признали виновным в участии в вооружённом конфликте за рубежом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Суд вынес наказание по статье за участие в иностранной войне

Суд № 2 Атырау приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы по статье 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает ответственность за участие в вооружённых конфликтах на территории других государств.

Обстоятельства дела: контракт с российскими военными и ранения

По информации следствия, мужчина, находясь на заработках в России, заключил контракт с вооружёнными силами Российской Федерации и принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Во время одного из боевых столкновений он получил осколочное ранение.

Законодательство и ответственность за участие в вооружённых конфликтах за границей

В правоохранительных органах напомнили, что согласно казахстанскому законодательству, участие в вооружённых конфликтах за пределами страны карается лишением свободы сроком до 9 лет. При этом за наёмничество предусмотрено более строгое наказание — до 20 лет лишения свободы.