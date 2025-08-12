18+
11.08.2025, 20:29

Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правил

Новости Казахстана

С 2025 года в Казахстане ужесточаются требования к выдаче банковских кредитов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка расширило перечень критериев, по которым заемщики будут классифицироваться как «высокорисковые». Это значит, что банки начнут строже оценивать платежеспособность клиентов и более внимательно подходить к принятию решений о кредитовании, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik

Расширение критериев для оценки высокого кредитного риска

Согласно опубликованному постановлению, теперь к категории высокорискованных заемщиков относятся физические лица, которые соответствуют одному или нескольким из следующих условий:

  • Кредитная история составляет менее трех лет;

  • За последний год была просрочка по кредиту более чем на 3 минимальных расчетных показателя (МРП) в течение 30 дней;

  • Наличие непогашенных кредитов сразу в трех различных финансовых организациях;

  • Платежи по кредитам превышают 45% ежемесячного дохода заемщика;

  • Существуют негативные записи в кредитной истории;

  • Источник дохода заемщика не подтвержден официально.

Оценка вероятности дефолта и новые требования банков

В постановлении подчеркивается, что основная цель введенных мер — снизить риск чрезмерной задолженности граждан. Для этого вводятся обязательные требования по оценке вероятности дефолта как до предоставления займа, так и в процессе его обслуживания.

Если банк определит, что заемщик относится к группе высокого риска, то кредитная организация будет обязана регулярно отслеживать финансовое состояние такого клиента. Это позволит своевременно выявлять возможные проблемы и предлагать меры по их решению.

Новые подходы к работе с проблемными заемщиками

Для клиентов, отнесенных к категории высокорисковых с самого начала, банки должны предлагать условия реструктуризации долга. Это важное нововведение призвано снизить количество случаев автоматического взыскания задолженности через суд или коллекторские агентства.

Учет жизненных обстоятельств перед взысканием долгов

Еще одной значимой нормой является обязанность кредиторов учитывать личные и жизненные обстоятельства заемщиков перед началом досудебного взыскания долгов. Банки теперь обязаны оценивать, являются ли финансовые трудности временными, или клиент находится в сложной или критической жизненной ситуации. Это позволит кредитным организациям более гуманно и гибко подходить к урегулированию задолженности, предлагая реструктуризацию и другие варианты решения проблемы.

Таким образом, новые правила направлены на более взвешенную и ответственную политику кредитования в Казахстане, которая поможет защитить заемщиков от чрезмерных долговых нагрузок и снизить риски для финансового сектора страны.

