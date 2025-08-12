Крик уставшего ребенка: девочка из Астаны просит маму прекратить рожать детей (видео)

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях появилось видео с плачущей девочкой из Астаны, которая умоляет маму не рожать больше детей. Это видео быстро вызвало широкий резонанс среди казахстанских пользователей — многие выразили поддержку школьнице, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: science.linguanet.ru

Что рассказала мама девочки

Съемочная группа "Седьмого канала" связалась с матерью девочки, чтобы прояснить ситуацию. Женщина, Алия Оралимбекова, призналась, что была очень удивлена словами дочери, однако теперь переосмысливает роли и обязанности в семье.

Она объяснила, что сама работает ради благополучия детей и не заставляет старшую дочь помогать младшим, но так получается по обстоятельствам. В момент съемки девочка была эмоциональна, поскольку хотела поехать к бабушке.

«Я сама работаю дома, а старшая смотрит за младшими рядом со мной. Многие пишут негативные комментарии, но никто не знает, как у нас на самом деле. Мне нужно работать, тянуть семью, поэтому старшая помогает», — рассказала женщина.

Общественная реакция: поддержка и понимание

Многие казахстанцы в комментариях соглашаются с мамой девочки. Они отмечают, что нельзя осуждать все семьи одинаково — в каждом случае ситуация индивидуальна. Тем не менее, пользователи подчеркивают важность внимания к мнению и чувствам детей.

Мнение специалистов: опасность чрезмерной ответственности для подростков

Психолог Анастасия Утинанс в интервью телеканалу предупреждает, что перекладывание ответственности за младших детей на подростков может негативно повлиять на их психику и будущее.

«Подростковый возраст — это период формирования центральной нервной системы. Когда дети берут на себя ответственность за младших, это сильная нагрузка», — объясняет психолог.

Она добавляет, что такие дети часто вырастают либо гиперопекающими и контролирующими, либо, наоборот, избегают ответственности.

Социальный контекст: системная проблема многодетных семей

История девочки вскрыла более широкую проблему в обществе: в многодетных семьях старшие дети часто становятся «вторыми родителями», а их собственные потребности остаются незамеченными.

Социолог и эксперт по внутренней политике Расул Коспанов отмечает противоречия в общественных установках:

«С одной стороны, традиция рассматривает девочку как помощницу мамы. С другой — современное поколение Z требует пересмотра детства и осознанного родительства».

Перспективы и выводы

Специалисты в области детско-родительских отношений отмечают, что взгляды на эту проблему постепенно меняются, и традиционный подход уступает место более осознанному отношению.

Обращение девочки многие рассматривают как голос тысяч детей, которых родители не слышат. Этот случай стал поводом для серьезного обсуждения вопросов родительской ответственности, психологического здоровья детей и их права на полноценное детство.