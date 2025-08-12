18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
12.08.2025, 06:56

Убийство начальника поезда произошло на перроне вокзала в Актобе

Новости Казахстана 0 925

В Актобе произошло трагическое событие: 47-летний начальник поезда был убит прямо на перроне железнодорожного вокзала. Инцидент вызвал широкий резонанс, поскольку преступление произошло в людном месте и было зафиксировано камерами видеонаблюдения, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео
Кадр из видео

Ход преступления зафиксирован на видео

По данным полиции, к мужчине подошел прохожий и попросил у него сигарету. Услышав отказ, подозреваемый неожиданно достал нож и нанес жертве шесть ударов. После совершенного нападения злоумышленник не пытался скрыться — он спокойно вытер лезвие ножа о землю, посмотрел в камеру видеонаблюдения и без всякой спешки покинул место происшествия.

Подозреваемый задержан и имеет судимость

Полиция оперативно задержала 28-летнего подозреваемого. Выяснилось, что мужчина уже был судим и находился под пробационным контролем. Теперь он помещён под стражу по обвинению в умышленном убийстве.

Мотив преступления остаётся неизвестным

Правоохранительные органы пока не раскрывают мотивы нападения. Важно отметить, что в день трагедии начальник поезда находился в отпуске, а потому убийство произошло вне рабочей обстановки.

Реакция компании и поддержка семьи погибшего

Акционерное общество «Пассажирские перевозки», где работал убитый, выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания также оказала материальную помощь пострадавшим и пообещала содействие в расследовании.

