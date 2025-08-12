Заплатила, чтобы не трогали: правила мобильных переводов для родственников в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане с 2026 года мобильные денежные переводы попадут под пристальное внимание налоговых органов. Новые правила вызвали вопросы: кто окажется в зоне риска и что делать, если деньги поступают от друзей, клиентов или близких, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: кадр YouTube

Новые правила контроля мобильных переводов: кто попадёт под проверку

Основной механизм контроля очень прост. Если на ваш личный банковский счёт за три месяца подряд поступят денежные переводы от более чем 100 разных отправителей (например, по 100 в каждом месяце), и при этом общая сумма перевода превысит 1 миллион тенге, налоговые органы имеют право инициировать проверку.

Эта мера касается прежде всего тех, кто получает деньги неофициально: блогеры, частные преподаватели, мастера на дому и другие активные пользователи мобильных переводов. Система призвана выявлять случаи возможного уклонения от налогов и «серые» доходы.

История казахстанки: зачем она заплатила налог, чтобы защитить родственников

Налоговый эксперт Айдар Масатбаев в интервью Digital Business поделился реальным кейсом. Молодая девушка в один год не только стала мамой, но и приобрела квартиру. Родные и близкие прислали ей на счёт денежные переводы общей суммой 2,5 миллиона тенге — от более чем сотни человек.

Поскольку сумма перевысила порог в 1 миллион тенге, налоговая могла начать проверку. Эксперт отмечает, что в этом случае налоговики наверняка бы обратились к родственникам с вопросами: «Откуда деньги?». Девушка опасалась создавать неудобства родным и испытывала чувство стыда, поэтому предпочла самостоятельно заплатить налог в размере 10% — 250 тысяч тенге, чтобы избежать вовлечения близких в проверку.

Важные юридические нюансы: дарение и предпринимательская деятельность

Стоит подчеркнуть, что в Казахстане дарение и наследство не облагаются налогом, и деньги, полученные от родственников в подарок, не считаются доходом. Однако налоговые органы могут проверить крупные суммы при подозрениях на предпринимательскую деятельность, если средства проходят через личный счёт.

Согласно Предпринимательскому кодексу, использовать личные банковские счета для предпринимательских операций запрещено. Поэтому важно аккуратно вести учёт поступлений, фиксировать источники и суммы, чтобы избежать проблем с налоговой.

Что разрешено, а что под контролем: рекомендации эксперта

Айдар Масатбаев отметил, что переводы, сделанные через банкоматы (пополнение своего счёта) или переводы со своего депозита на счёт и обратно, как правило, не будут проверяться налоговыми органами. Однако все остальные поступления с большим количеством отправителей и значительными суммами требуют особой осторожности.

Итог

Введение новых правил контроля мобильных переводов в Казахстане призвано повысить прозрачность финансовых операций и борьбу с теневыми доходами. Для граждан важно внимательно следить за поступлениями на личные счета и своевременно консультироваться со специалистами, чтобы избежать неприятных ситуаций и не втягивать в проверки близких.