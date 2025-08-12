18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.08.2025, 07:56

Заплатила, чтобы не трогали: правила мобильных переводов для родственников в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 172

В Казахстане с 2026 года мобильные денежные переводы попадут под пристальное внимание налоговых органов. Новые правила вызвали вопросы: кто окажется в зоне риска и что делать, если деньги поступают от друзей, клиентов или близких, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые правила контроля мобильных переводов: кто попадёт под проверку

Основной механизм контроля очень прост. Если на ваш личный банковский счёт за три месяца подряд поступят денежные переводы от более чем 100 разных отправителей (например, по 100 в каждом месяце), и при этом общая сумма перевода превысит 1 миллион тенге, налоговые органы имеют право инициировать проверку.

Эта мера касается прежде всего тех, кто получает деньги неофициально: блогеры, частные преподаватели, мастера на дому и другие активные пользователи мобильных переводов. Система призвана выявлять случаи возможного уклонения от налогов и «серые» доходы.

История казахстанки: зачем она заплатила налог, чтобы защитить родственников

Налоговый эксперт Айдар Масатбаев в интервью Digital Business поделился реальным кейсом. Молодая девушка в один год не только стала мамой, но и приобрела квартиру. Родные и близкие прислали ей на счёт денежные переводы общей суммой 2,5 миллиона тенге — от более чем сотни человек.

Поскольку сумма перевысила порог в 1 миллион тенге, налоговая могла начать проверку. Эксперт отмечает, что в этом случае налоговики наверняка бы обратились к родственникам с вопросами: «Откуда деньги?». Девушка опасалась создавать неудобства родным и испытывала чувство стыда, поэтому предпочла самостоятельно заплатить налог в размере 10% — 250 тысяч тенге, чтобы избежать вовлечения близких в проверку.

Важные юридические нюансы: дарение и предпринимательская деятельность

Стоит подчеркнуть, что в Казахстане дарение и наследство не облагаются налогом, и деньги, полученные от родственников в подарок, не считаются доходом. Однако налоговые органы могут проверить крупные суммы при подозрениях на предпринимательскую деятельность, если средства проходят через личный счёт.

Согласно Предпринимательскому кодексу, использовать личные банковские счета для предпринимательских операций запрещено. Поэтому важно аккуратно вести учёт поступлений, фиксировать источники и суммы, чтобы избежать проблем с налоговой.

Что разрешено, а что под контролем: рекомендации эксперта

Айдар Масатбаев отметил, что переводы, сделанные через банкоматы (пополнение своего счёта) или переводы со своего депозита на счёт и обратно, как правило, не будут проверяться налоговыми органами. Однако все остальные поступления с большим количеством отправителей и значительными суммами требуют особой осторожности.

Итог

Введение новых правил контроля мобильных переводов в Казахстане призвано повысить прозрачность финансовых операций и борьбу с теневыми доходами. Для граждан важно внимательно следить за поступлениями на личные счета и своевременно консультироваться со специалистами, чтобы избежать неприятных ситуаций и не втягивать в проверки близких.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…