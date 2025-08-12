18+
12.08.2025, 08:40

Новые правила для нарушителей: кто в Казахстане с сентября пойдет работать вместо уплаты штрафа

Новости Казахстана 0 385

В Казахстане с сентября 2025 года вступят в силу важные изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Одно из новшеств — возможность назначения общественных работ вместо традиционных штрафов за ряд правонарушений, включая нарушения правил дорожного движения. Эти меры распространятся не только на водителей, но и на пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: gorodarmavir.ru
Фото: gorodarmavir.ru

Кому и за что могут назначить общественные работы?

Водители и повторные нарушения правил дорожного движения

Нововведения касаются, в первую очередь, тех водителей, которые повторно в течение года не уступили дорогу спецавтомобилям экстренных служб — скорой помощи, пожарной и полиции. Ранее за такое нарушение полагался штраф в размере 40 минимальных расчетных показателей (МРП), что на 2025 год составляет 157 280 тенге.

Теперь же вместо штрафа могут назначить до 20 часов общественных работ, например, уборку улиц или помощь в благоустройстве.

Пешеходы, велосипедисты и другие участники дорожного движения

Аналогичное наказание предусмотрено и для других участников дорожного движения — пешеходов, велосипедистов, пользователей электросамокатов и так далее, если они повторно нарушат ПДД с причинением вреда здоровью (без уголовного характера) либо материального ущерба.

В таких случаях возможен выбор между 12 часами общественных работ, штрафом в размере 20 МРП (78 640 тенге) или административным арестом на три суток.

Общественные работы за другие административные нарушения

Общественные работы назначаются также за ряд других повторных правонарушений, среди которых:

  • Приставание в общественных местах с предложением купить, продать, обменять что-либо (если нарушитель не является предпринимателем), гадание, попрошайничество, проституция и оказание иных сексуальных услуг. За такие нарушения назначают либо штраф (10 МРП — 39 320 тенге), либо арест до пяти суток, либо общественные работы до 20 часов.

  • Неповиновение законным требованиям сотрудников, обеспечивающих общественный порядок — до 20 часов работ.

  • Распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения — до 20 часов.

  • Заведомо ложный вызов спецслужб — до 40 часов.

  • Загрязнение общественных мест — до 80 часов (за первое нарушение — до 40 часов).

  • Мелкое хулиганство, включая использование нецензурной лексики — от 60 до 100 часов общественных работ или арест от 15 до 30 суток. При первом нарушении возможно назначение от 20 до 60 часов работ вместо штрафа или ареста.

  • Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений — до 40 часов, при первом нарушении — до 20 часов.

Новая статья КоАП о «Уклонении от общественных работ»

В КоАП вводится новая статья 49-2, которая регламентирует случаи уклонения от общественных работ. К уклонистам будут относить тех, кто без уважительной причины:

  • Не приходит на назначенные работы,

  • Уезжает за пределы страны,

  • Отказывается выполнять работы на месте,

  • Находится в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсикоманического) во время выполнения работ.

Уважительными причинами считаются болезни и другие обстоятельства, подтверждённые документально, которые мешают правонарушителю своевременно приступить к выполнению назначенных работ.

Итоги и что это значит для населения

Внедрение возможности замены штрафов на общественные работы направлено на повышение эффективности административного воздействия и снижение финансовой нагрузки на нарушителей, а также на стимулирование их к полезной для общества деятельности.

Такое нововведение затронет широкий круг лиц — от автомобилистов до пешеходов и лиц, совершающих мелкие административные правонарушения, предоставляя им альтернативу денежным штрафам и арестам.

