Кто и с каким образованием переезжает жить в Казахстан

Қазақ тіліне аудару

В первой половине 2025 года в Казахстане зафиксировано снижение как числа эмигрантов, так и числа прибывающих на постоянное место жительства. По данным Бюро национальной статистики, за январь–июнь в страну переехали 11,2 тыс. человек , что на 21% меньше , чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения

За границу на ПМЖ выехали 3,5 тыс. казахстанцев, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. Таким образом, миграционное сальдо сложилось положительным и составило +7,7 тыс. человек.

Основные направления отъезда

Как и прежде, большинство покидающих Казахстан направляются в соседнюю Россию — в этом году туда переехали 2,3 тыс. человек, однако это в 2,2 раза меньше, чем в 2024 году.

На втором месте по популярности остаётся Германия, куда отправились 502 казахстанца (в 1,9 раза меньше).

Среди прочих направлений:

Кыргызстан — 175 человек ( +31,5% );

США — 97 человек ( в 1,9 раза меньше );

Польша — 88 человек ( в 2 раза меньше );

Канада — 47 человек ( -11,3% );

Азербайджан — 12 человек (-20%).

Кто приезжает в Казахстан

Больше всего иммигрантов приехало из Узбекистана — 5,7 тыс. человек, что на 17,6% больше, чем годом ранее. Из Китая прибыло 1,2 тыс. человек (+2%).

Из других стран наблюдается спад:

Россия — 2,2 тыс. человек ( в 1,8 раза меньше );

Туркменистан — 412 человек ( в 1,7 раза меньше );

Монголия — 257 человек ( в 3,2 раза меньше );

Германия — 146 человек ( -25% );

Турция — 123 человека (в 2 раза меньше).

Образование мигрантов

Среди прибывших в Казахстан:

5,4 тыс. человек имеют общее среднее образование ( +12,2% );

1,8 тыс. — среднее профессиональное ( в 1,7 раза меньше );

1,7 тыс. — высшее ( в 1,6 раза меньше );

1,7 тыс. — основное среднее (в 1,6 раза меньше).

Среди уезжающих преобладают специалисты с высшим образованием — 884 человека (в 3,3 раза меньше, чем годом ранее). Также покинули страну:

с общим средним образованием — 684 человека ( в 7 раз меньше );

с основным средним — 173 человека ( в 15,7 раза меньше );

со средним профессиональным — 151 человек (-21,2%).

Профессии уезжающих и приезжающих

Эмиграция затронула в первую очередь людей с техническими специальностями — 457 человек (в 1,8 раза меньше). Также уехали:

с экономическим образованием — 221 человек ( в 2 раза меньше );

с педагогическим — 143 человека ( в 1,7 раза меньше );

с медицинским — 83 человека ( в 1,5 раза меньше );

с сельскохозяйственным — 31 человек (в 2,6 раза меньше).

В числе прибывших:

с техническим образованием — 1,1 тыс. человек ( -28,4% );

с экономическим — 313 человек ( в 2 раза меньше );

с педагогическим — 264 человека ( в 1,7 раза меньше );

с медицинским — 181 человек ( -31,7% );

с архитектурно-строительным — 171 человек (+13,2%).

Итог

Несмотря на сокращение как эмиграционных, так и иммиграционных потоков, Казахстан сохраняет положительное миграционное сальдо. Наибольший интерес к переезду проявляют граждане Узбекистана, тогда как среди уезжающих преобладают высококвалифицированные кадры с высшим образованием и техническими специальностями.