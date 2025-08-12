18+
12.08.2025, 09:25

Кто и с каким образованием переезжает жить в Казахстан

Новости Казахстана 0 446

В первой половине 2025 года в Казахстане зафиксировано снижение как числа эмигрантов, так и числа прибывающих на постоянное место жительства. По данным Бюро национальной статистики, за январь–июнь в страну переехали 11,2 тыс. человек, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения
Фото: пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения

За границу на ПМЖ выехали 3,5 тыс. казахстанцев, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. Таким образом, миграционное сальдо сложилось положительным и составило +7,7 тыс. человек.

Основные направления отъезда

Как и прежде, большинство покидающих Казахстан направляются в соседнюю Россию — в этом году туда переехали 2,3 тыс. человек, однако это в 2,2 раза меньше, чем в 2024 году.

На втором месте по популярности остаётся Германия, куда отправились 502 казахстанца (в 1,9 раза меньше).

Среди прочих направлений:

  • Кыргызстан — 175 человек (+31,5%);

  • США — 97 человек (в 1,9 раза меньше);

  • Польша — 88 человек (в 2 раза меньше);

  • Канада — 47 человек (-11,3%);

  • Азербайджан — 12 человек (-20%).

Кто приезжает в Казахстан

Больше всего иммигрантов приехало из Узбекистана — 5,7 тыс. человек, что на 17,6% больше, чем годом ранее. Из Китая прибыло 1,2 тыс. человек (+2%).

Из других стран наблюдается спад:

  • Россия — 2,2 тыс. человек (в 1,8 раза меньше);

  • Туркменистан — 412 человек (в 1,7 раза меньше);

  • Монголия — 257 человек (в 3,2 раза меньше);

  • Германия — 146 человек (-25%);

  • Турция — 123 человека (в 2 раза меньше).

Образование мигрантов

Среди прибывших в Казахстан:

  • 5,4 тыс. человек имеют общее среднее образование (+12,2%);

  • 1,8 тыс. — среднее профессиональное (в 1,7 раза меньше);

  • 1,7 тыс. — высшее (в 1,6 раза меньше);

  • 1,7 тыс. — основное среднее (в 1,6 раза меньше).

Среди уезжающих преобладают специалисты с высшим образованием — 884 человека (в 3,3 раза меньше, чем годом ранее). Также покинули страну:

  • с общим средним образованием — 684 человека (в 7 раз меньше);

  • с основным средним — 173 человека (в 15,7 раза меньше);

  • со средним профессиональным — 151 человек (-21,2%).

Профессии уезжающих и приезжающих

Эмиграция затронула в первую очередь людей с техническими специальностями — 457 человек (в 1,8 раза меньше). Также уехали:

  • с экономическим образованием — 221 человек (в 2 раза меньше);

  • с педагогическим — 143 человека (в 1,7 раза меньше);

  • с медицинским — 83 человека (в 1,5 раза меньше);

  • с сельскохозяйственным — 31 человек (в 2,6 раза меньше).

В числе прибывших:

  • с техническим образованием — 1,1 тыс. человек (-28,4%);

  • с экономическим — 313 человек (в 2 раза меньше);

  • с педагогическим — 264 человека (в 1,7 раза меньше);

  • с медицинским — 181 человек (-31,7%);

  • с архитектурно-строительным — 171 человек (+13,2%).

Итог

Несмотря на сокращение как эмиграционных, так и иммиграционных потоков, Казахстан сохраняет положительное миграционное сальдо. Наибольший интерес к переезду проявляют граждане Узбекистана, тогда как среди уезжающих преобладают высококвалифицированные кадры с высшим образованием и техническими специальностями.

0
1
0
