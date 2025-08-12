18+
12.08.2025, 10:14

Откуда такие суммы? Профессии в Казахстане, за которые платят почти 2 миллиона в месяц

Новости Казахстана

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало свежие данные о ситуации на рынке труда за июль 2025 года. Статистика основана на вакансиях и резюме, размещённых на Электронной бирже труда Enbek.kz, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сколько вакансий разместили работодатели

В июле работодатели опубликовали 104,8 тыс. вакансий, что на 4,6 тыс. (4%) меньше, чем в июне. При этом активность соискателей выросла — количество резюме увеличилось на 38 тыс. (34%), достигнув 147,8 тыс.

Самые высокооплачиваемые предложения

По данным Минтруда, в реальном секторе наиболее привлекательные по зарплате позиции предлагались специалистам в добывающей и строительной сферах:

  • Заместитель начальника участка в добывающей отрасли — от 756 тыс. тенге.

  • Начальник участка — около 747 тыс. тенге.

  • Главный строитель — примерно 668 тыс. тенге.

Ожидания соискателей: лидеры по запросам

Некоторые профессии традиционно отличались особенно высокими зарплатными ожиданиями:

  • Пилоты — в среднем от 1,8 млн тенге.

  • Руководители по испытаниям и наладке оборудования — около 1,5 млн тенге.

  • Технические директора в IT — примерно 1,4 млн тенге.

Регионы с ростом и спадом вакансий

Наибольший прирост числа вакансий зафиксирован:

  • Алматинская область — +28%, до 4,2 тыс.

  • Кызылординская область — +20%, до 2,8 тыс.

  • Алматы — +20%, до 7,9 тыс.

  • Северо-Казахстанская область — +17%, до 4,7 тыс.

Наибольшее снижение:

  • Жамбылская область — −57%, до 3,3 тыс.

  • Туркестанская область — −45%, до 5,6 тыс.

Ведущие отрасли по числу вакансий

Более половины вакансий в июле приходились на следующие сферы:

  • Образование — свыше 20 тыс. (каждая четвертая в Астане или Алматы).

  • Прочие виды услуг — 16,5 тыс.

  • Здравоохранение — 10,6 тыс.

  • Обрабатывающая промышленность — 7,7 тыс.

Совокупная доля этих отраслей составила 57% всех предложений.

Востребованные профессии месяца

Чаще всего работодатели искали:

  • Медсестер и медбратьев — 2,2 тыс. вакансий.

  • Воспитателей — 1,9 тыс.

  • Водителей автомобилей — 1,8 тыс.

Сдвиги в квалификационной структуре

В июле наблюдался рост как высококвалифицированных, так и неквалифицированных вакансий:

  • Высококвалифицированный труд — 32,9 тыс. (31,4%).

  • Неквалифицированный труд — 44,3 тыс. (42,3%).

  • Среднеквалифицированный труд — 27,6 тыс. (26,3%).

Активность соискателей по регионам

Рост числа резюме отмечен во всех регионах. Лидеры по темпам увеличения:

  • Шымкент — +54%, до 19,6 тыс. резюме.

  • Кызылординская область — +46%, до 9,3 тыс.

  • Атырауская область — +38%, до 10,4 тыс.

Итог

По данным Минтруда, к середине лета активность работодателей немного снизилась после июньского всплеска сезонного спроса, однако интерес соискателей продолжил расти. Особенно заметен этот тренд среди высококвалифицированных кадров в сфере образования.

