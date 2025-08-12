Откуда такие суммы? Профессии в Казахстане, за которые платят почти 2 миллиона в месяц

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало свежие данные о ситуации на рынке труда за июль 2025 года. Статистика основана на вакансиях и резюме, размещённых на Электронной бирже труда Enbek.kz, сообщает Lada.kz.
В июле работодатели опубликовали 104,8 тыс. вакансий, что на 4,6 тыс. (4%) меньше, чем в июне. При этом активность соискателей выросла — количество резюме увеличилось на 38 тыс. (34%), достигнув 147,8 тыс.
По данным Минтруда, в реальном секторе наиболее привлекательные по зарплате позиции предлагались специалистам в добывающей и строительной сферах:
Заместитель начальника участка в добывающей отрасли — от 756 тыс. тенге.
Начальник участка — около 747 тыс. тенге.
Главный строитель — примерно 668 тыс. тенге.
Некоторые профессии традиционно отличались особенно высокими зарплатными ожиданиями:
Пилоты — в среднем от 1,8 млн тенге.
Руководители по испытаниям и наладке оборудования — около 1,5 млн тенге.
Технические директора в IT — примерно 1,4 млн тенге.
Наибольший прирост числа вакансий зафиксирован:
Алматинская область — +28%, до 4,2 тыс.
Кызылординская область — +20%, до 2,8 тыс.
Алматы — +20%, до 7,9 тыс.
Северо-Казахстанская область — +17%, до 4,7 тыс.
Наибольшее снижение:
Жамбылская область — −57%, до 3,3 тыс.
Туркестанская область — −45%, до 5,6 тыс.
Более половины вакансий в июле приходились на следующие сферы:
Образование — свыше 20 тыс. (каждая четвертая в Астане или Алматы).
Прочие виды услуг — 16,5 тыс.
Здравоохранение — 10,6 тыс.
Обрабатывающая промышленность — 7,7 тыс.
Совокупная доля этих отраслей составила 57% всех предложений.
Чаще всего работодатели искали:
Медсестер и медбратьев — 2,2 тыс. вакансий.
Воспитателей — 1,9 тыс.
Водителей автомобилей — 1,8 тыс.
В июле наблюдался рост как высококвалифицированных, так и неквалифицированных вакансий:
Высококвалифицированный труд — 32,9 тыс. (31,4%).
Неквалифицированный труд — 44,3 тыс. (42,3%).
Среднеквалифицированный труд — 27,6 тыс. (26,3%).
Рост числа резюме отмечен во всех регионах. Лидеры по темпам увеличения:
Шымкент — +54%, до 19,6 тыс. резюме.
Кызылординская область — +46%, до 9,3 тыс.
Атырауская область — +38%, до 10,4 тыс.
По данным Минтруда, к середине лета активность работодателей немного снизилась после июньского всплеска сезонного спроса, однако интерес соискателей продолжил расти. Особенно заметен этот тренд среди высококвалифицированных кадров в сфере образования.
