Откуда такие суммы? Профессии в Казахстане, за которые платят почти 2 миллиона в месяц

Қазақ тіліне аудару

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало свежие данные о ситуации на рынке труда за июль 2025 года. Статистика основана на вакансиях и резюме, размещённых на Электронной бирже труда Enbek.kz, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Сколько вакансий разместили работодатели

В июле работодатели опубликовали 104,8 тыс. вакансий, что на 4,6 тыс. (4%) меньше, чем в июне. При этом активность соискателей выросла — количество резюме увеличилось на 38 тыс. (34%), достигнув 147,8 тыс.

Самые высокооплачиваемые предложения

По данным Минтруда, в реальном секторе наиболее привлекательные по зарплате позиции предлагались специалистам в добывающей и строительной сферах:

Заместитель начальника участка в добывающей отрасли — от 756 тыс. тенге .

Начальник участка — около 747 тыс. тенге .

Главный строитель — примерно 668 тыс. тенге.

Ожидания соискателей: лидеры по запросам

Некоторые профессии традиционно отличались особенно высокими зарплатными ожиданиями:

Пилоты — в среднем от 1,8 млн тенге .

Руководители по испытаниям и наладке оборудования — около 1,5 млн тенге .

Технические директора в IT — примерно 1,4 млн тенге.

Регионы с ростом и спадом вакансий

Наибольший прирост числа вакансий зафиксирован:

Алматинская область — +28%, до 4,2 тыс.

Кызылординская область — +20%, до 2,8 тыс.

Алматы — +20%, до 7,9 тыс.

Северо-Казахстанская область — +17%, до 4,7 тыс.

Наибольшее снижение:

Жамбылская область — −57%, до 3,3 тыс.

Туркестанская область — −45%, до 5,6 тыс.

Ведущие отрасли по числу вакансий

Более половины вакансий в июле приходились на следующие сферы:

Образование — свыше 20 тыс. (каждая четвертая в Астане или Алматы).

Прочие виды услуг — 16,5 тыс.

Здравоохранение — 10,6 тыс.

Обрабатывающая промышленность — 7,7 тыс.

Совокупная доля этих отраслей составила 57% всех предложений.

Востребованные профессии месяца

Чаще всего работодатели искали:

Медсестер и медбратьев — 2,2 тыс. вакансий.

Воспитателей — 1,9 тыс.

Водителей автомобилей — 1,8 тыс.

Сдвиги в квалификационной структуре

В июле наблюдался рост как высококвалифицированных, так и неквалифицированных вакансий:

Высококвалифицированный труд — 32,9 тыс. (31,4%).

Неквалифицированный труд — 44,3 тыс. (42,3%).

Среднеквалифицированный труд — 27,6 тыс. (26,3%).

Активность соискателей по регионам

Рост числа резюме отмечен во всех регионах. Лидеры по темпам увеличения:

Шымкент — +54%, до 19,6 тыс. резюме.

Кызылординская область — +46%, до 9,3 тыс.

Атырауская область — +38%, до 10,4 тыс.

Итог

По данным Минтруда, к середине лета активность работодателей немного снизилась после июньского всплеска сезонного спроса, однако интерес соискателей продолжил расти. Особенно заметен этот тренд среди высококвалифицированных кадров в сфере образования.