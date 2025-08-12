Все детские сады Казахстана перейдут на ваучерное финансирование

Қазақ тіліне аудару

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев объявил, что с сентября 2025 года в стране начнётся полный переход всех дошкольных организаций на систему ваучерного финансирования. Решение было озвучено 12 августа на заседании правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Яндекс Карты

Масштаб реформы

В новом учебном году в Казахстане будет работать 11 800 детских садов, где воспитаются и обучатся более одного миллиона детей. Ранее ваучерная система проходила испытание в рамках пилотного проекта, который стартовал в 20 городах и семи районах страны.

Итоги пилотного проекта

Выдано ваучеров — 461 тысяча.

Сокращение очереди в детские сады — на 93 тысячи мест.

Экономия бюджета — 7,7 млрд тенге для местных властей.

Министр отметил, что эти результаты подтверждают эффективность нового механизма финансирования.

Планы на внедрение

Переход на ваучерное финансирование будет осуществляться поэтапно — с сентября и до конца 2025 года все детские сады перейдут на эту систему.

Новые проекты в дошкольном образовании

Параллельно с реформой финансирования в стране запускаются инициативы, направленные на развитие детей и поддержку родителей:

Проект «Тілге бойлау» — в 135 детских садах более 7 000 малышей улучшили навыки владения государственным языком.

Программа «Успеть до пяти» — поможет родителям развивать детей до 5 лет в домашних условиях, будет внедрена повсеместно с нового учебного года.

Проект по приобщению к труду — стартует в сентябре 2025 года в пилотном формате, охватит 100 детсадов и около 12 000 детей.

Цель реформы

По словам Гани Бейсембаева, главная задача — обеспечить равный доступ к дошкольному образованию, повысить его качество и вовлечь в процесс воспитания родителей, а также расширить языковые и трудовые навыки детей с раннего возраста.