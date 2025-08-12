Мяса на всех не хватит: эксперты прогнозируют трёхлетний дефицит в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Несмотря на то что резкий скачок цен на мясо уже произошёл, рынок ещё долго будет испытывать давление из-за нехватки скота. Об этом в интервью LS заявил член отраслевого союза Максут Бактибаев, сообщает Lada.kz.

Фото: findesk.ru

Нехватка скота как ключевая причина роста цен

По словам эксперта, динамика цен на мясо напрямую определяется соотношением спроса и предложения. Сегодня интерес покупателей к мясной продукции увеличивается, однако удовлетворить его в полном объёме невозможно — слишком мало товарного поголовья.

Бактибаев отметил, что сокращение численности крупного рогатого скота стало главным фактором дефицита, а не экспорт, как утверждалось ранее. Казахстан ежегодно поставляет за рубеж лишь около 15 тыс. тонн говядины — примерно 3% от объёма внутреннего потребления, что не может быть драйвером подорожания.

Почему проблему быстро не решить

Даже при растущем интересе фермеров к скотоводству восполнить дефицит в короткие сроки не получится. Цикл производства товарного мяса занимает от трёх до пяти лет: необходимо закупить маточное поголовье, дождаться приплода и вырастить его до убойных кондиций.

По словам эксперта, нынешний кризис — следствие решений, принятых несколько лет назад, включая запрет на экспорт живого скота.

«Мы ощущаем последствия этих мер и будем ощущать их минимум ещё три-пять лет», — пояснил он.

Структура потребления мяса в Казахстане

Среднестатистический казахстанец ежегодно потребляет:

около 25 кг говядины,

7–8 кг баранины и конины,

20 кг мяса птицы,

3–5 кг свинины.

Когда говядина дорожает, цены на другие виды мяса, особенно на курятину, также идут вверх.

Перспективы цен

По оценке Бактибаева, основной скачок цен уже позади. В дальнейшем подорожание будет в пределах инфляции — порядка 100–200 тенге в год. В северных регионах, где производится основная часть фуражного зерна, ценового давления практически нет, тогда как на юге всплески цен возникли из-за нехватки кормов.

Предложения по стабилизации рынка

Эксперт предложил комплекс мер, способных снизить напряжение на мясном рынке:

Отменить НДС на импортное мясо и наладить поставки из стран с низкой себестоимостью — Бразилии, Аргентины, Монголии, Индии. Обеспечить льготное кредитование фермеров для закупки маточного поголовья за рубежом. Сократить цепочку посредников между производителями и потребителями.

По его словам, около 30% розничной цены сегодня формируют наценки перекупщиков. Если открыть в городах муниципальные фермерские рынки с прямыми продажами «по себестоимости плюс 15–20% маржи», цены можно будет заметно снизить. Пока эти шаги не реализованы, коренного улучшения ждать не стоит.