12.08.2025, 12:08

Скрытая арифметика: кто на самом деле зарабатывает на автогазе в Казахстане

Новости Казахстана 0 567

Стоимость автогаза в Казахстане остаётся одной из самых обсуждаемых тем в топливной отрасли. Несмотря на государственное регулирование, многие нюансы формирования цены для потребителя остаются непонятными. Директор ТОО «Nomad-Gas LPG» Жубан Шиназбеков, член Казахстанской топливной ассоциации, подробно объяснил, какие факторы влияют на стоимость литра автогаза и сколько зарабатывают компании на его продаже, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: auto.24tv.ua
Фото: auto.24tv.ua

Пример на основе Алматинского региона

Для наглядности эксперт привёл расчёт по Алматинскому региону, где в июле розничная цена составляла 102 тенге за литр.

Структура цены на автогаз:

  • 33 тенге — оптовая закупочная цена на заводе;

  • 38 тенге — расходы на доставку газа железнодорожным транспортом в Алматы;

  • 31 тенге — валовой доход автогазового бизнеса.

Из этой последней части покрываются:

  • заработная плата сотрудников;

  • налоги в бюджет;

  • аренда земельных участков под газовые моноблоки;

  • затраты на топливо, обслуживание и ремонт оборудования;

  • содержание и ремонт транспорта;

  • охрана объектов;

  • административные расходы и прочие текущие издержки.

По словам Шиназбекова, после всех этих затрат доход компании часто едва достигает точки безубыточности. В несезон, при снижении спроса, многие предприятия работают в убыток.

Логистика как главный ценовой драйвер

Серьёзное влияние на стоимость автогаза оказывает доставка. Парадоксально, но газ для Алматинского региона нередко везут из Актобе, хотя гораздо ближе находятся заводы в Шымкенте. Такая неэффективная логистика увеличивает транспортные расходы и, как следствие, розничную цену.

Эксперт подчёркивает, что в условиях низкой рентабельности любое удорожание — будь то рост цен на дизель, повышение НДС или инфляция — становится критическим для бизнеса.

Социальная и экономическая значимость отрасли

Несмотря на трудности, ГНС (газонаполнительные станции) и АГЗС (автогазозаправочные станции) только в одном Алматинском регионе обеспечивают тысячи рабочих мест, развивают инфраструктуру и ежемесячно перечисляют в бюджет сотни миллионов тенге налогов.

Однако реальная чистая прибыль отрасли зачастую минимальна или уходит в отрицательные значения, что ограничивает возможности развития.

Регулирование или свободный рынок?

По мнению Жубана Шиназбекова, пока в Казахстане сохраняется государственное регулирование цен на автогаз, компании будут лишь «выживать».

«Рынок способен эффективно саморегулироваться без вмешательства государства», — резюмировал эксперт.

