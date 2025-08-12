18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.08.2025, 13:08

TOR взял под контроль дороги Казахстана: что это за система и принцип её работы

Новости Казахстана

В стране начала работу единая цифровая платформа дорожной безопасности TOR, которая интегрирует все данные о ситуации на дорогах и помогает оперативно реагировать на нарушения и риски, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sergek Group.

Фото: Sergek Group
Фото: Sergek Group

Единое окно для дорожной безопасности

По информации компании Sergek Group, разработавшей проект, TOR стал единым цифровым окном для сотрудников органов внутренних дел. Платформа дает возможность управлять, анализировать и синхронизировать дорожную обстановку на национальном уровне.

Это первый шаг к выполнению поручения президента о создании национальной платформы «Безопасный город», которая объединит все камеры наблюдения и системы распознавания в единую цифровую экосистему.

Источники данных системы TOR

Платформа аккумулирует сведения из четырех ключевых каналов:

  • стационарных комплексов фото- и видеофиксации в городах и на междугородних трассах;

  • мобильных комплексов патрульной полиции;

  • беспилотных летательных аппаратов (дронов);

  • других подключенных систем.

Функции и возможности TOR

Система не ограничивается фиксацией нарушений. Она позволяет:

  • выявлять аварийно-опасные участки с фильтрацией по регионам, видам происшествий и времени;

  • определять водителей, управляющих транспортом более 8 часов без перерыва;

  • фиксировать опасных участников дорожного движения;

  • прогнозировать потенциальные риски на основе накопленных данных.

Опыт «Сергек» и адаптация под казахстанские реалии

СЕО Sergek Group Евгений Ким отметил, что архитектура TOR основана на многолетнем опыте разработки и эксплуатации системы «Сергек». Решение изначально учитывает особенности Казахстана и позволяет создать единый стандарт работы для всех структур, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

