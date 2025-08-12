TOR взял под контроль дороги Казахстана: что это за система и принцип её работы

В стране начала работу единая цифровая платформа дорожной безопасности TOR, которая интегрирует все данные о ситуации на дорогах и помогает оперативно реагировать на нарушения и риски, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sergek Group.
По информации компании Sergek Group, разработавшей проект, TOR стал единым цифровым окном для сотрудников органов внутренних дел. Платформа дает возможность управлять, анализировать и синхронизировать дорожную обстановку на национальном уровне.
Это первый шаг к выполнению поручения президента о создании национальной платформы «Безопасный город», которая объединит все камеры наблюдения и системы распознавания в единую цифровую экосистему.
Платформа аккумулирует сведения из четырех ключевых каналов:
стационарных комплексов фото- и видеофиксации в городах и на междугородних трассах;
мобильных комплексов патрульной полиции;
беспилотных летательных аппаратов (дронов);
других подключенных систем.
Система не ограничивается фиксацией нарушений. Она позволяет:
выявлять аварийно-опасные участки с фильтрацией по регионам, видам происшествий и времени;
определять водителей, управляющих транспортом более 8 часов без перерыва;
фиксировать опасных участников дорожного движения;
прогнозировать потенциальные риски на основе накопленных данных.
СЕО Sergek Group Евгений Ким отметил, что архитектура TOR основана на многолетнем опыте разработки и эксплуатации системы «Сергек». Решение изначально учитывает особенности Казахстана и позволяет создать единый стандарт работы для всех структур, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
Комментарии0 комментарий(ев)