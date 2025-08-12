«За хиджаб — к ответственности»: министр напомнил родителям о законе в школах Казахстана

Қазақ тіліне аудару

В ходе правительственного брифинга министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос ношения хиджабов в казахстанских школах. По его словам, требования к школьной форме уже чётко прописаны в законодательстве, и они обязательны для всех учеников без исключения , сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: YouTube

Ежегодно возникающий вопрос

Журналисты отметили, что дискуссия о возможности ношения хиджабов и других религиозных атрибутов в учебных заведениях поднимается практически каждый год. Представители СМИ попросили министра дать однозначный ответ на этот вопрос, чтобы избежать разночтений и споров.

Нормы закреплены в законе

Министр напомнил, что действующее законодательство Казахстана предусматривает единые требования к школьной форме. При этом каждое учебное заведение обязано строго следовать этим нормам, закрепляя их во внутренних уставах.

— В законе прописано, что школа должна требовать соблюдения установленной формы. Родители несут ответственность за внешний вид своих детей в соответствии с правилами, — отметил глава ведомства.

Возможная ответственность родителей

Гани Бейсембаев подчеркнул, что родители, чьи дети нарушают требования к школьной форме, могут быть привлечены к установленной законом ответственности. Речь идёт не только о ношении хиджабов или платков, но и о любых отклонениях от утверждённого стандарта формы.