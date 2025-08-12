18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.08.2025, 14:50

Казахстанцам, находящимся в России, сделали важное заявление

Новости Казахстана

12 августа 2025 года Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации распространило обращение к соотечественникам, находящимся на территории РФ. Дипломаты призвали казахстанцев срочно урегулировать свой правовой статус, чтобы избежать проблем с законом, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Причина напоминания — указ президента РФ

В сообщении посольства уточняется, что обращение связано с исполнением указа президента России от 30 декабря 2024 года № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации в связи с применением режима высылки».

Согласно документу, иностранные граждане, нарушившие правила пребывания, должны легализовать свое нахождение в России до 10 сентября 2025 года.

Последствия для нарушителей

Диппредставительство подчеркнуло, что после указанной даты урегулировать статус будет невозможно. Нарушителей ожидают строгие меры:

  • ограничение ряда прав;

  • запрет на въезд в Россию в будущем;

  • возможное выдворение из страны.

Новые правила пребывания

Посольство напомнило, что с недавних пор срок пребывания иностранных граждан в РФ сокращен: теперь он составляет 90 суток суммарно в течение календарного года.
Ранее действовало правило 90 дней в течение 180 дней.

Где узнать подробности

Дипломаты предложили казахстанцам ознакомиться с полным текстом временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на официальном ресурсе, ссылка на который опубликована в обращении посольства.

