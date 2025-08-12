Профессору из Алматы, обманутому мошенниками, подарили 23 миллиона тенге

Қазақ тіліне аудару

В Алматы известному профессору Казахского национального университета имени аль-Фараби Какену Камзину, который стал жертвой интернет-мошенников, оказали значительную материальную помощь — ему подарили 23 миллиона тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: facebook.com/kaken.kamzin

Как произошла мошенническая схема

76-летний профессор стал жертвой сложной и многоступенчатой кибераферы. Злоумышленники получили доступ к его личным данным, после чего убедили снять сбережения и перевести их на специальный счет якобы для «защиты». В дальнейшем мошенники потребовали продать квартиру, ссылаясь на необходимость погасить кредит, оформленный на имя профессора.

Под сильным психологическим давлением пенсионер согласился на сделку и передал курьеру сумму в размере 31 миллиона тенге. О том, что стал жертвой аферы, он узнал лишь при визите новых владельцев жилья в сопровождении полиции.

Потеря квартиры и попытки помочь

После случившегося студенты профессора организовали сбор средств и арендовали временное жилье для семьи пострадавших покупателей квартиры — на один месяц. Как выяснилось, они также пострадали от мошенников. Общая сумма ущерба достигла 38,8 миллиона тенге.

Полиция Алматы ведет расследование по статье 190, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Мошенничество в особо крупном размере».

Благотворительная помощь и надежда на восстановление

11 августа профессор Какен Камзин объявил в Facebook о завершении сбора средств. К тому моменту было собрано около 9,5 миллиона тенге.

Однако самый трогательный момент последовал сразу после этого — анонимный благотворитель, пожелавший сохранить анонимность, пожертвовал недостающую крупную сумму — 23 миллиона тенге наличными.

Профессор отметил, что это не просто финансовая поддержка, а знак веры, единства и доброты. Благодаря этому пожертвованию планируется передать всю сумму покупателю квартиры и начать процесс переоформления жилья обратно на имя профессора.

Слова благодарности от профессора

Какен Камзин выразил искреннюю благодарность всем, кто поддерживал его морально и финансово в трудный период. Он отметил, что благодаря помощи неравнодушных людей у него появилась надежда вернуть утраченное имущество и восстановить справедливость.