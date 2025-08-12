Скандал с тортом за 600 тысяч в Казахстане: блогерша заказала, но отказалась платить (видео)

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях недавно разгорелся настоящий скандал вокруг стоимости праздничного торта. Одна казахстанская блогерша заказала эксклюзивный торт на день рождения, но отказалась его оплачивать, посчитав цену слишком высокой. Эта ситуация вызвала активное обсуждение среди пользователей интернета и вызвала волну вопросов к кондитеру, который исполнил заказ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Кадр из видео

Заказ торта и неожиданная стоимость

По словам мастера-кондитера, сумма за торт составила 600 тысяч тенге. Для многих такая цифра стала шоком, поскольку в обычной жизни торты редко обходятся в такие суммы. Чтобы прояснить ситуацию, кондитер записала подробное видео, где раскрыла, из каких составляющих складывается итоговая стоимость.

Из чего формируется цена: ингредиенты и работа

В видео мастерица подробно перечислила основные компоненты и затраты, которые включены в цену:

Масло, свежие сливки и бельгийский шоколад — высококачественные ингредиенты, обеспечивающие вкус и качество.

Натуральные наполнители.

Вес торта — 18 килограммов, при этом цена за килограмм составляет 9 400 тенге.

Съедобная печать — отдельно указана стоимость 170 тысяч тенге.

Транспортировка и доставка — 10 тысяч тенге.

Муляжи и подставка — 100 тысяч тенге.

Оплата работы и опыта самой кондитера и её команды из четырех человек.

Мастер подчеркнула, что цена уже включает скидку, а каждый элемент заказа подтвержден документами — накладными и чеками. По её словам, цифры не взяты «с потолка».

Защита авторского труда и стоимости

Кондитер также отметила, что имеет полное право устанавливать свою цену, исходя из стоимости ингредиентов, времени работы и профессионализма:

«Я сама могу посчитать стоимость работы своих сотрудников и свою цену за опыт. Это мое право, и это правда. Никогда не обесценивайте чужой труд», — подчеркнула она.

Реакция пользователей и спорные моменты

Пользователи соцсетей активно обсуждают не только сумму, но и тот факт, что стоимость торта не была согласована заранее с заказчицей. Среди популярных вопросов и комментариев:

«Почему не озвучили хотя бы примерную стоимость до начала работы?»

«Съедобная печать стоит 170 тысяч тенге? Один лист обходится примерно в 1800 тенге, сколько же листов было использовано?»

«Почему блогерша не уточнила цену заранее? Возможно, думала, что торт ей подарят бесплатно?»

«Право мастера устанавливать любую цену — это нормально. Как и с сумками Dior: никто не жалуется, что они стоят дорого.»

Итог

Скандал вокруг 600-тысячного торта отражает разрыв между восприятием обычных покупателей и реальной стоимостью авторских изделий премиум-класса. Важно помнить, что в цену входит не только продукт, но и время, опыт, качество ингредиентов и индивидуальный подход. Споры о ценах на авторские торты — тема, которая будет оставаться актуальной в сфере кулинарного искусства.