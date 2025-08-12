18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.08.2025, 17:16

Скандал с тортом за 600 тысяч в Казахстане: блогерша заказала, но отказалась платить (видео)

Новости Казахстана 0 643

В социальных сетях недавно разгорелся настоящий скандал вокруг стоимости праздничного торта. Одна казахстанская блогерша заказала эксклюзивный торт на день рождения, но отказалась его оплачивать, посчитав цену слишком высокой. Эта ситуация вызвала активное обсуждение среди пользователей интернета и вызвала волну вопросов к кондитеру, который исполнил заказ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Заказ торта и неожиданная стоимость

По словам мастера-кондитера, сумма за торт составила 600 тысяч тенге. Для многих такая цифра стала шоком, поскольку в обычной жизни торты редко обходятся в такие суммы. Чтобы прояснить ситуацию, кондитер записала подробное видео, где раскрыла, из каких составляющих складывается итоговая стоимость.

Из чего формируется цена: ингредиенты и работа

В видео мастерица подробно перечислила основные компоненты и затраты, которые включены в цену:

  • Масло, свежие сливки и бельгийский шоколад — высококачественные ингредиенты, обеспечивающие вкус и качество.

  • Натуральные наполнители.

  • Вес торта — 18 килограммов, при этом цена за килограмм составляет 9 400 тенге.

  • Съедобная печать — отдельно указана стоимость 170 тысяч тенге.

  • Транспортировка и доставка — 10 тысяч тенге.

  • Муляжи и подставка — 100 тысяч тенге.

  • Оплата работы и опыта самой кондитера и её команды из четырех человек.

Мастер подчеркнула, что цена уже включает скидку, а каждый элемент заказа подтвержден документами — накладными и чеками. По её словам, цифры не взяты «с потолка».

Защита авторского труда и стоимости

Кондитер также отметила, что имеет полное право устанавливать свою цену, исходя из стоимости ингредиентов, времени работы и профессионализма:

«Я сама могу посчитать стоимость работы своих сотрудников и свою цену за опыт. Это мое право, и это правда. Никогда не обесценивайте чужой труд», — подчеркнула она.

Реакция пользователей и спорные моменты

Пользователи соцсетей активно обсуждают не только сумму, но и тот факт, что стоимость торта не была согласована заранее с заказчицей. Среди популярных вопросов и комментариев:

  • «Почему не озвучили хотя бы примерную стоимость до начала работы?»

  • «Съедобная печать стоит 170 тысяч тенге? Один лист обходится примерно в 1800 тенге, сколько же листов было использовано?»

  • «Почему блогерша не уточнила цену заранее? Возможно, думала, что торт ей подарят бесплатно?»

  • «Право мастера устанавливать любую цену — это нормально. Как и с сумками Dior: никто не жалуется, что они стоят дорого.»

Итог

Скандал вокруг 600-тысячного торта отражает разрыв между восприятием обычных покупателей и реальной стоимостью авторских изделий премиум-класса. Важно помнить, что в цену входит не только продукт, но и время, опыт, качество ингредиентов и индивидуальный подход. Споры о ценах на авторские торты — тема, которая будет оставаться актуальной в сфере кулинарного искусства.

3
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…