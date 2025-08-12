18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.08.2025, 18:08

Русские классы в школах Казахстана не будут закрывать — заявление Минпросвещения

Министерство просвещения Казахстана заявило, что не собирается закрывать школы и классы с русским языком обучения. Несмотря на растущую популярность казахского языка среди родителей, выбор обучения на русском остается доступным. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на недавнем брифинге в правительстве, ссообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: ngs.ru
Фото: ngs.ru

Родители сами выбирают язык обучения для своих детей

Министр подчеркнул, что решение о выборе языка обучения в школе принимает родитель, и именно на основании этого открываются соответствующие классы. Отвечая на вопрос журналистов о возможном полном закрытии русскоязычных классов, Гани Бейсембаев категорично заявил:

«Таких планов, сразу скажу, нет. Потому что выбор класса осуществляет родитель, поэтому по выбору открываются классы».

Рост интереса к казахскому языку – естественный процесс

По словам министра, статистика показывает, что количество родителей, желающих обучать детей именно на казахском языке, растет. Однако государство не запускает специальных программ по массовому открытию или закрытию классов на тех или иных языках. Этот процесс происходит естественно, а приоритетом остается качество образования.

«Специальных каких-то программ по открытию, по закрытию государство не имеет. Это естественный процесс, самое главное – в любых организациях образования наша задача обеспечить качественное обучение», – отметил Гани Бейсембаев.

Поддержка казахского языка от Президента

В апреле текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что около 80% выпускников школ сдают тесты именно на казахском языке, а более 70% первоклассников начинают обучение на нем уже в этом году. Глава государства подчеркнул, что никто не вправе навязывать гражданам язык общения.

«Никто не имеет права навязывать жителям страны на каком языке им говорить», – заявил Касым-Жомарт Токаев и добавил, что провокации на языковую тему будут пресекаться.

