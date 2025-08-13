18+
12.08.2025, 19:08

Рекордный рост продаж жилья в Казахстане: кто стал главным игроком на рынке?

Новости Казахстана 0 481

В июле 2025 года рынок недвижимости Казахстана заметно оживился — количество сделок с жильём увеличилось почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимума с начала года, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Рекордный рост сделок в июле

За июль в стране было зарегистрировано 39 742 сделки с жилой недвижимостью, что на 19.4% больше, чем в июне 2025 года. Этот показатель стал наивысшим за весь текущий год, свидетельствуя о возросшем интересе к покупке жилья.

Региональные лидеры по росту спроса

По информации Бюро национальной статистики, наибольший рост спроса по сравнению с июнем продемонстрировали следующие регионы:

  • Кызылординская область — прирост на рекордные 70.6%;

  • Астана — рост сделок на 42.2%;

  • Алматы — увеличение на 27.2%.

В числе лидеров по абсолютному количеству сделок за месяц оказались:

  • Астана — 8 636 сделок;

  • Алматы — 8 432;

  • Карагандинская область — 2 756.

В то же время самый низкий показатель продаж зафиксирован в области Улытау — всего 247 сделок, что на 12.4% меньше, чем в июне.

Подробный анализ по регионам

Динамика сделок по некоторым ключевым регионам в июле по сравнению с июнем 2025 года выглядит следующим образом:

Регион Сделки в июне Изменение за месяц (%) Изменение с января (%)
Казахстан в целом 39 742 +19.4 –20.6
Астана 8 636 +42.2 –12.9
Алматы 8 432 +27.2 –4.7
Кызылординская 802 +70.6 –33.7
Карагандинская 2 756 +15.2 –24.2
Улытау 247 –12.4 –61.7
Акмолинская 1 488 +15.4 –23.7
Мангистауская 1 726 +14.8 –32.7

В большинстве областей наблюдается умеренный рост активности после падения в начале года, при этом некоторые регионы, такие как Кызылординская, демонстрируют значительный прирост.

Изменения в структуре покупаемого жилья

Из общего числа сделок 31 277 пришлось на квартиры в многоэтажных домах, а 8 465 — на покупку индивидуальных домов.

  • Квартиры показали рост на 23% (прибавка 5 848 сделок). Особенно популярны однокомнатные квартиры — их приобрели 12 489 человек.

  • Индивидуальные дома выросли в спросе на 7.9% (+621 сделка). Лидерами по росту продаж частных домов стали Алматы, Кызылординская и Мангистауская области, где показатель увеличился от 18% до 27%.

Мнение эксперта: причины роста и прогнозы

Имран Османов, руководитель отдела продаж Krisha.kz, отмечает:

«Июльский рост сделок связан в первую очередь с сезонным вводом жилья и активностью клиентов банка "Отбасы", которые набрали необходимые оценочные показатели и вышли на сделки. Повышение цен из-за введения НДС оказывает влияние на спрос, однако пока не является главным фактором. В Алматы и Астане лидерство сохраняет первичный рынок, особенно сегмент однокомнатных квартир, который остаётся доступным как для проживания, так и для сдачи в аренду. В целом мы повторили уровень июля прошлого года, что говорит об отсутствии резких скачков.»

Итоги семи месяцев 2025 года

Несмотря на июльский рост, по итогам с начала года количество сделок с жильём в Казахстане снизилось на 20.6% по сравнению с декабрём 2024 года. Однако это снижение не свидетельствует о кризисе — рынок вернулся к более умеренному уровню активности, типичному для середины года.

Для сравнения, в декабре 2024 года был зафиксирован рекордный объём сделок — 50 046, чему способствовал сезонный пик и повышенный спрос на фоне новостей о пенсионных накоплениях и росте НДС.

По состоянию на конец июля 2025 года в Казахстане зарегистрировано 231 518 сделок с жильём. Текущие показатели близки к среднегодовым значениям последних лет, при этом спрос остаётся стабильным в крупных городах и умеренно снижен в большинстве регионов. 

