Рекордный рост продаж жилья в Казахстане: кто стал главным игроком на рынке?

В июле 2025 года рынок недвижимости Казахстана заметно оживился — количество сделок с жильём увеличилось почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимума с начала года, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
За июль в стране было зарегистрировано 39 742 сделки с жилой недвижимостью, что на 19.4% больше, чем в июне 2025 года. Этот показатель стал наивысшим за весь текущий год, свидетельствуя о возросшем интересе к покупке жилья.
По информации Бюро национальной статистики, наибольший рост спроса по сравнению с июнем продемонстрировали следующие регионы:
Кызылординская область — прирост на рекордные 70.6%;
Астана — рост сделок на 42.2%;
Алматы — увеличение на 27.2%.
В числе лидеров по абсолютному количеству сделок за месяц оказались:
Астана — 8 636 сделок;
Алматы — 8 432;
Карагандинская область — 2 756.
В то же время самый низкий показатель продаж зафиксирован в области Улытау — всего 247 сделок, что на 12.4% меньше, чем в июне.
Динамика сделок по некоторым ключевым регионам в июле по сравнению с июнем 2025 года выглядит следующим образом:
|Регион
|Сделки в июне
|Изменение за месяц (%)
|Изменение с января (%)
|Казахстан в целом
|39 742
|+19.4
|–20.6
|Астана
|8 636
|+42.2
|–12.9
|Алматы
|8 432
|+27.2
|–4.7
|Кызылординская
|802
|+70.6
|–33.7
|Карагандинская
|2 756
|+15.2
|–24.2
|Улытау
|247
|–12.4
|–61.7
|Акмолинская
|1 488
|+15.4
|–23.7
|Мангистауская
|1 726
|+14.8
|–32.7
В большинстве областей наблюдается умеренный рост активности после падения в начале года, при этом некоторые регионы, такие как Кызылординская, демонстрируют значительный прирост.
Из общего числа сделок 31 277 пришлось на квартиры в многоэтажных домах, а 8 465 — на покупку индивидуальных домов.
Квартиры показали рост на 23% (прибавка 5 848 сделок). Особенно популярны однокомнатные квартиры — их приобрели 12 489 человек.
Индивидуальные дома выросли в спросе на 7.9% (+621 сделка). Лидерами по росту продаж частных домов стали Алматы, Кызылординская и Мангистауская области, где показатель увеличился от 18% до 27%.
Имран Османов, руководитель отдела продаж Krisha.kz, отмечает:
«Июльский рост сделок связан в первую очередь с сезонным вводом жилья и активностью клиентов банка "Отбасы", которые набрали необходимые оценочные показатели и вышли на сделки. Повышение цен из-за введения НДС оказывает влияние на спрос, однако пока не является главным фактором. В Алматы и Астане лидерство сохраняет первичный рынок, особенно сегмент однокомнатных квартир, который остаётся доступным как для проживания, так и для сдачи в аренду. В целом мы повторили уровень июля прошлого года, что говорит об отсутствии резких скачков.»
Несмотря на июльский рост, по итогам с начала года количество сделок с жильём в Казахстане снизилось на 20.6% по сравнению с декабрём 2024 года. Однако это снижение не свидетельствует о кризисе — рынок вернулся к более умеренному уровню активности, типичному для середины года.
Для сравнения, в декабре 2024 года был зафиксирован рекордный объём сделок — 50 046, чему способствовал сезонный пик и повышенный спрос на фоне новостей о пенсионных накоплениях и росте НДС.
По состоянию на конец июля 2025 года в Казахстане зарегистрировано 231 518 сделок с жильём. Текущие показатели близки к среднегодовым значениям последних лет, при этом спрос остаётся стабильным в крупных городах и умеренно снижен в большинстве регионов.
