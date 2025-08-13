Рекордный рост продаж жилья в Казахстане: кто стал главным игроком на рынке?

Қазақ тіліне аудару

В июле 2025 года рынок недвижимости Казахстана заметно оживился — количество сделок с жильём увеличилось почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимума с начала года, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Depositphotos

Рекордный рост сделок в июле

За июль в стране было зарегистрировано 39 742 сделки с жилой недвижимостью, что на 19.4% больше, чем в июне 2025 года. Этот показатель стал наивысшим за весь текущий год, свидетельствуя о возросшем интересе к покупке жилья.

Региональные лидеры по росту спроса

По информации Бюро национальной статистики, наибольший рост спроса по сравнению с июнем продемонстрировали следующие регионы:

Кызылординская область — прирост на рекордные 70.6%;

Астана — рост сделок на 42.2%;

Алматы — увеличение на 27.2%.

В числе лидеров по абсолютному количеству сделок за месяц оказались:

Астана — 8 636 сделок;

Алматы — 8 432;

Карагандинская область — 2 756.

В то же время самый низкий показатель продаж зафиксирован в области Улытау — всего 247 сделок, что на 12.4% меньше, чем в июне.

Подробный анализ по регионам

Динамика сделок по некоторым ключевым регионам в июле по сравнению с июнем 2025 года выглядит следующим образом: