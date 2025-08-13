18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.08.2025, 20:39

YouTube и TikTok теперь обязаны сообщать о доходах казахстанцев

Новости Казахстана 0 423

Согласно новому Налоговому кодексу Казахстана, иностранные интернет-платформы, выплачивающие вознаграждения гражданам страны, теперь обязаны информировать налоговые органы о таких выплатах. Эта норма распространяется на популярные социальные сети и сервисы, в том числе YouTube и TikTok. Об этом официально сообщил Департамент государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz. 

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Цель контроля — прозрачность доходов через цифровые платформы

В ведомстве подчеркнули, что данная мера необходима для проведения камерального контроля доходов физических лиц, которые получают оплату за свою деятельность через цифровые платформы. Это позволит государству точнее отслеживать финансовые потоки и обеспечивать соблюдение налогового законодательства.

Часто задаваемые вопросы по новому Налоговому кодексу

Департамент государственных доходов подготовил разъяснения и ответы на основные вопросы, связанные с изменениями в Налоговом кодексе. В частности, в документе подробно рассматривается деятельность интернет-платформ и их новые обязанности по взаимодействию с налоговыми органами. 

Новые правила для электронной торговли с 2026 года

Кроме контроля выплат пользователям, с 2026 года планируется ввести дополнительные требования к интернет-платформам — как местным, так и иностранным. Они будут обязаны предоставлять подробную информацию о реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг. В отчётах необходимо будет указывать данные о продавцах, объемах продаж и других деталях сделок.

Прозрачность и налоговый контроль электронной коммерции

В Департаменте государственных доходов отмечают, что такие меры направлены на обеспечение прозрачности в сфере электронной торговли. Это позволит контролировать налоговые обязательства всех участников рынка, снижая риски ухода от уплаты налогов и повышая эффективность работы налоговых органов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…