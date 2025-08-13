YouTube и TikTok теперь обязаны сообщать о доходах казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

Согласно новому Налоговому кодексу Казахстана, иностранные интернет-платформы, выплачивающие вознаграждения гражданам страны, теперь обязаны информировать налоговые органы о таких выплатах. Эта норма распространяется на популярные социальные сети и сервисы, в том числе YouTube и TikTok. Об этом официально сообщил Департамент государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: Getty Images

Цель контроля — прозрачность доходов через цифровые платформы

В ведомстве подчеркнули, что данная мера необходима для проведения камерального контроля доходов физических лиц, которые получают оплату за свою деятельность через цифровые платформы. Это позволит государству точнее отслеживать финансовые потоки и обеспечивать соблюдение налогового законодательства.

Часто задаваемые вопросы по новому Налоговому кодексу

Департамент государственных доходов подготовил разъяснения и ответы на основные вопросы, связанные с изменениями в Налоговом кодексе. В частности, в документе подробно рассматривается деятельность интернет-платформ и их новые обязанности по взаимодействию с налоговыми органами.

Новые правила для электронной торговли с 2026 года

Кроме контроля выплат пользователям, с 2026 года планируется ввести дополнительные требования к интернет-платформам — как местным, так и иностранным. Они будут обязаны предоставлять подробную информацию о реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг. В отчётах необходимо будет указывать данные о продавцах, объемах продаж и других деталях сделок.

Прозрачность и налоговый контроль электронной коммерции

В Департаменте государственных доходов отмечают, что такие меры направлены на обеспечение прозрачности в сфере электронной торговли. Это позволит контролировать налоговые обязательства всех участников рынка, снижая риски ухода от уплаты налогов и повышая эффективность работы налоговых органов.