В Казахстане упростили правила въезда для иностранных граждан

В Казахстане введены упрощённые правила пребывания для иностранных граждан, а также новые сервисы для туристов, что призвано сделать визит в страну более комфортным и безопасным. Об этом сообщили представители миграционной службы Восточно-Казахстанской области на брифинге в Региональном сервисном центре (РСК), передаёт Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Отмена временной регистрации для краткосрочных визитов

По новым правилам, иностранным гражданам, приезжающим в Казахстан на срок до 30 суток, временная регистрация теперь не требуется. Если же планируется более длительное пребывание, необходимо оформить разрешение на временное проживание. При этом получать такое разрешение самостоятельно не нужно — эту процедуру берёт на себя принимающая сторона, которая в течение трёх рабочих дней оформляет все документы через визово-миграционный портал.

За нарушение установленных сроков пребывания предусмотрена административная ответственность, подчёркивают в миграционной службе.

Безвизовый режим для граждан 85 стран

На сегодняшний день Казахстан предоставляет безвизовый режим для граждан 85 стран мира. Из них 51 страна пользуется безвизовым въездом на основе одностороннего решения Казахстана, а 34 государства — по двусторонним соглашениям.

Это значительно облегчает посещение страны, способствуя развитию туризма и международных связей.

Новые меры для повышения туристической безопасности

Для обеспечения безопасности иностранных гостей введены специальные карты с QR-кодами. При сканировании кода пользователь попадает на портал SAFETRAVEL.KZ, где собрана актуальная информация о мерах безопасности, правилах вызова полиции, работе мобильной связи, такси и других полезных сервисах.

Портал доступен на четырёх языках — казахском, русском, английском и китайском, что обеспечивает удобство для туристов из разных стран.