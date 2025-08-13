Шокирующее подорожание: шоколад «Казахстан» подскочил в цене почти вдвое

Қазақ тіліне аудару

Жительница Казахстана выразила недовольство резким подорожанием знаменитого шоколада "Казахстан" от кондитерской фабрики "Рахат". За последние несколько месяцев цена на этот популярный продукт практически удвоилась — теперь одна плитка стоит почти тысячу тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: YouTube

История покупательницы: от привычной цены к шокирующей стоимости

Видео с возмущённой женщиной опубликовал Instagram-аккаунт info_aqtobe. По словам казахстанки, шоколад "Казахстан" она часто приобретает для сына, который учится за границей. В марте этого года стоимость плитки составляла около 500 тенге, однако в июне цена резко выросла почти вдвое.

Женщина рассказывает:

"Мне понадобился шоколад для десерта, и когда я увидела цену, у меня глаза полезли на лоб."

В подтверждение своих слов она приложила фото из магазина, где стоимость одной плитки указана — 937 тенге.

Недовольство покупательницы также связано с общим ростом цен на продукты питания:

"На продукты такие цены, что на вещи уже просто не остаётся денег."

Причины подорожания шоколада и кондитерских изделий в Казахстане

По информации портала Energyprom и данным Бюро национальной статистики, за последний год цена на шоколад в Казахстане выросла в среднем на 30%. Аналогичная тенденция наблюдается и у других кондитерских продуктов: глазированные конфеты подорожали на 13,9%, карамель — на 6%, зефир — на 5,1%, мармелад — на 3,8%, а халва — на 3,2%.

Эксперты связывают повышение цен с изменением ситуации на рынке:

Уровень самообеспеченности местным шоколадом и кондитерскими изделиями снизился с 42,6% в прошлом году до 39,5% за январь–май 2025 года.

Объём отечественного производства сократился на 8,1% до 34,1 тысячи тонн.

Импорт вырос на 4,3% и достиг 52,2 тысячи тонн.

Экспорт увеличился на 1,9% и составил 16,1 тысячи тонн.

Общий объём продаж шоколада и шоколадных изделий на внутреннем рынке снизился на 1,6% до 70,3 тысячи тонн.

Сохраняющаяся высокая зависимость казахстанского рынка сладостей от импорта, особенно шоколадной продукции, оказывает давление на цены внутри страны.

Цены на шоколад "Казахстан" на популярных маркетплейсах

Для понимания текущей ситуации мы проанализировали стоимость шоколада "Казахстан" на основных маркетплейсах:

В Kaspi-магазине плитка стоит около 799 тенге.

На российском маркетплейсе Ozon цену за плитку установили на уровне 1733 тенге.

В Wildberries за две плитки шоколада просят порядка 3000 тенге.

Таким образом, в разных торговых точках и онлайн-площадках цена варьируется, но тенденция к значительному удорожанию остаётся очевидной.