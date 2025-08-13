18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.08.2025, 06:54

Шокирующее подорожание: шоколад «Казахстан» подскочил в цене почти вдвое

Новости Казахстана 0 637

Жительница Казахстана выразила недовольство резким подорожанием знаменитого шоколада "Казахстан" от кондитерской фабрики "Рахат". За последние несколько месяцев цена на этот популярный продукт практически удвоилась — теперь одна плитка стоит почти тысячу тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

История покупательницы: от привычной цены к шокирующей стоимости

Видео с возмущённой женщиной опубликовал Instagram-аккаунт info_aqtobe. По словам казахстанки, шоколад "Казахстан" она часто приобретает для сына, который учится за границей. В марте этого года стоимость плитки составляла около 500 тенге, однако в июне цена резко выросла почти вдвое.

Женщина рассказывает:

"Мне понадобился шоколад для десерта, и когда я увидела цену, у меня глаза полезли на лоб."

В подтверждение своих слов она приложила фото из магазина, где стоимость одной плитки указана — 937 тенге.

Недовольство покупательницы также связано с общим ростом цен на продукты питания:

"На продукты такие цены, что на вещи уже просто не остаётся денег."

Причины подорожания шоколада и кондитерских изделий в Казахстане

По информации портала Energyprom и данным Бюро национальной статистики, за последний год цена на шоколад в Казахстане выросла в среднем на 30%. Аналогичная тенденция наблюдается и у других кондитерских продуктов: глазированные конфеты подорожали на 13,9%, карамель — на 6%, зефир — на 5,1%, мармелад — на 3,8%, а халва — на 3,2%.

Эксперты связывают повышение цен с изменением ситуации на рынке:

  • Уровень самообеспеченности местным шоколадом и кондитерскими изделиями снизился с 42,6% в прошлом году до 39,5% за январь–май 2025 года.

  • Объём отечественного производства сократился на 8,1% до 34,1 тысячи тонн.

  • Импорт вырос на 4,3% и достиг 52,2 тысячи тонн.

  • Экспорт увеличился на 1,9% и составил 16,1 тысячи тонн.

  • Общий объём продаж шоколада и шоколадных изделий на внутреннем рынке снизился на 1,6% до 70,3 тысячи тонн.

Сохраняющаяся высокая зависимость казахстанского рынка сладостей от импорта, особенно шоколадной продукции, оказывает давление на цены внутри страны.

Цены на шоколад "Казахстан" на популярных маркетплейсах

Для понимания текущей ситуации мы проанализировали стоимость шоколада "Казахстан" на основных маркетплейсах:

  • В Kaspi-магазине плитка стоит около 799 тенге.

  • На российском маркетплейсе Ozon цену за плитку установили на уровне 1733 тенге.

  • В Wildberries за две плитки шоколада просят порядка 3000 тенге.

Таким образом, в разных торговых точках и онлайн-площадках цена варьируется, но тенденция к значительному удорожанию остаётся очевидной.

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Этот шоколад в Крыму разбирают моментально
13.08.2025, 03:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…