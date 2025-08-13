18+
13.08.2025, 07:25

Использование чужой ЭЦП в Казахстане теперь наказуемо штрафом до 786 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 447

В Казахстане ужесточили меры по контролю за использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). С марта 2025 года граждане и организации, применяющие чужую ЭЦП, стали нести административную ответственность. Ранее, с 2016 года, штрафы применялись за незаконную передачу закрытого ключа ЭЦП третьим лицам, однако теперь наказание расширено и на случаи непосредственного использования чужой подписи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Законодательно закрепленная ответственность за чужую ЭЦП

По законодательству Казахстана электронная цифровая подпись приравнена к собственноручной подписи владельца, что подчёркивает серьёзность требований к её защите.

Размеры штрафов за использование чужой ЭЦП

В зависимости от статуса нарушителя размер штрафа существенно варьируется. Так, в 2025 году установлены следующие санкции:

  • Физические лица — 50 минимальных расчетных показателей (МРП), что составляет около 196 600 тенге.

  • Должностные лица, представители малого бизнеса и некоммерческих организаций — 100 МРП, или примерно 393 200 тенге.

  • Средний бизнес — 150 МРП (около 589 800 тенге).

  • Крупный бизнес — 200 МРП, что эквивалентно 786 400 тенге.

Обязательства пользователей ЭЦП

В Министерстве цифрового развития подчеркнули, что все физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны корректно оформлять и подписывать документы с использованием собственной ЭЦП. Это касается отчетности, договоров и иных официальных электронных документов. Кроме того, ЭЦП используется при авторизации, доступе к персональным данным и других операциях, требующих подтверждения личности.

Практика применения наказаний и статистика нарушений

Как сообщили в министерстве, с момента введения новых правил — с 13 марта 2025 года — уже возбуждено одно административное дело в отношении физического лица, использовавшего чужой закрытый ключ ЭЦП.

Также за 2024 год по статье об электронных документах и цифровых подписях к ответственности привлекли 10 должностных лиц. С начала 2025 года — ещё 5 должностных лиц и 2 физических лица. Конкретные нарушения в ведомстве не уточнили.

Запрет на использование чужой ЭЦП даже с согласия владельца

Отдельно отмечается, что применять чужую ЭЦП запрещено даже при согласии её владельца. За такое действие также предусмотрена административная ответственность. Это делается с целью минимизации рисков мошенничества и несанкционированного использования подписи, которое может привести к серьёзным юридическим последствиям.

0
0
0
